Rubio recuerda atentado terrorista y denuncia que Cuba da refugio a su autor

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recordó este 24 de enero el atentado terrorista perpetrado en 1975 en el restaurante Fraunces Tavern, en el bajo Manhattan, al cumplirse 50 años de uno de los ataques más mortíferos ocurridos en la ciudad durante la década de los setenta.

En un mensaje publicado en la red social X, Rubio reafirmó el compromiso del gobierno estadounidense de llevar ante la justicia a los responsables y denunció que Cuba continúa dando refugio a uno de los implicados. William Morales, ex miembro del grupo paramilitar nacionalista puertorriqueño Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN).

"En este día de 1975, cuatro personas murieron y cincuenta resultaron heridas durante un atentado terrorista en la taberna Fraunces de la ciudad de Nueva York", dijo el cubanoamericano.

El ataque ocurrió el 24 de enero de 1975, cuando una bomba colocada durante la hora del almuerzo explotó en el histórico establecimiento ubicado en 54 Pearl Street, en el distrito financiero de Nueva York. La explosión causó la muerte de Alejandro Berger, Frank Connor, James Gezork y Harold Sherburne.

El también Asesor de Seguridad Nacional denunció que "el régimen cubano ilegítimo" continúa dando refugio a Morales, "el autor intelectual de este brutal crimen".

"Honramos la memoria de las víctimas y reconocemos el dolor que perdura en todos los afectados por esta tragedia. Estados Unidos no cejará en su búsqueda de justicia para las víctimas", escribió el jefe de la diplomacia estadonidense.

El congresista cubanoamericano Carlos Giménez agradeció el recordatorio de Rubio y dijo que el régimen de Cuba alberga a algunos de los criminales más peligrosos del mundo, terroristas condenados y prófugos de la justicia estadounidense.

"No podemos seguir tolerando el grave socavamiento de la ley de Estados Unidos", sentenció el legislador.

Morales fue arrestado en 1978 después de que una bomba explotara accidentalmente mientras la fabricaba en un apartamento en Queens. Posteriormente fue condenado a 89 años de prisión por delitos relacionados con explosivos y armas, pero escapó de custodia en 1979 mientras recibía tratamiento médico en Nueva York.

Tras huir primero a México, Morales viajó a Cuba en 1988, donde ha vivido libremente bajo una subvención de asilo político otorgada por el ex gobernante Fidel Castro y ha sido grabado en video junto a la también fugitiva de la justicia estadounidense, Joanne Chesimard, en una entrevista donde cuentan sobre su vida en la isla.

La prófuga de la justicia estadounidense también conocida como Assata Shakur, falleció en septiembre de 2025 en La Habana, según una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), "como consecuencia de padecimientos de salud y su avanzada edad".

Militante del Ejército Negro de Liberación, en 1977 Chesimard fue declarada culpable de asesinato en primer grado del policía de carreteras de New Jersey Werner Foerster, de 34 años, y condenada a cadena perpetua. Menos de dos años después se fugó de la cárcel y reapareció en Cuba en 1984.

El gobierno de Estados Unidos ha señalado reiteradamente que Cuba mantiene bajo su protección a varios prófugos de la justicia estadounidense. Washington sostiene que esta práctica constituye una violación de normas internacionales de cooperación judicial y ha sido utilizada como uno de los argumentos centrales para catalogar a Cuba como un país que no coopera plenamente en la lucha contra el terrorismo.