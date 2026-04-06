La Guiteras sale de servicio por "ponchadura", dice la UNE

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El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) preveía afectación masiva este lunes en Cuba tras la salida de servicio de su principal generadora, la termoeléctrica Antonio Guiteras por una "ponchadura" en la caldera, informó la estatal Unión Eléctrica.



La termoeléctrica, que ha sufrido constantes averías en los últimos años, se desconectó del SEN a las 3:00 de la madrugada, según el parte oficial.

La UNE señaló que el déficit superara los 1,800 MW en el horario pico, para un pronóstico de afectación de 1,845 MW, lo que se traduce en apagones masivos para gran parte del país, con alrededor del 62% del servicio interrumpido.

Otras termoeléctricas presentaban averías en algunas de sus unidades, como la Felton, en Holguín; Nuevitas, en Camagüey, y la Renté en Santiago de Cuba, mientras estaban fuera de servicio por "mantenimiento" la unidad 5 del Mariel, la unidad 5 de Nuevitas y las unidades 3 y 6 de la Renté, de acuerdo con el parte actualizado de la UNE.



(Nota en desarrollo)