Aguas de La Habana se limpia las manos antes protestas por falta del servicio

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Aguas de La Habana afirma que la carencia de agua en la capital cubana se debe en gran medida a la actual situación energética. Un trabajador del Centro de Operaciones de la entidad en Palatino, municipio Cerro, explicó a Martí Noticias que los apagones prolongados están afectando diversas fuentes de suministro y provocando la rotura de objetivos críticos.



"Se están rompiendo muchos equipos con el tema de los apagones, muchas fuentes afectadas por horarios prolongados de apagón y lo otro, bueno, ya es propio ya del sistema, los salideros y la carencia de recursos que existen", afirmó el empleado de la entidad estatal.

Al ser consultado sobre la falta de coordinación entre el bombeo y los cortes de luz, el trabajador sostuvo que la Empresa Eléctrica tiene pleno conocimiento de los horarios de servicio establecidos por Aguas de La Habana. "Ellos conocen ya... cuáles son ya los horarios de servicio de agua en los distintos repartos de los municipios de la ciudad", aseguró la fuente oficial.

Sin embargo, esta afirmación de control operativo contrasta con la situación denunciada en Lawton, municipio Diez de Octubre, donde los residentes protestaron en la noche del lunes por la falta simultánea de electricidad y agua.

Orlando Ramírez, vecino de los límites de Lawton, informó a Martí Noticias que en su zona la electricidad se restableció apenas este martes, a las 8:00 a.m., tras un apagón iniciado en la tarde del lunes.



“En mi casa ayer fueron como 16, 18 horas [de apagón], que es el mismo círculo de Lawton”, detalló Ramírez.

El vecino aseguró que la falta de agua es un efecto directo de la falta de fluido eléctrico: “El agua la ponen con la corriente; entonces, si no hay corriente, no hay agua”.

Esta aparente desconexión operativa ha generado denuncias en redes sociales de desabastecimiento prolongado en múltiples puntos de la capital.

Reportes en Víbora Park, Alturas de Belén en Marianao, Los Pinos en Arroyo Naranjo y el reparto Castillo Averoff indican hasta un mes sin servicio, mientras que en la calle Gonzalo de Santa Amalia, una residente que se identificó como Jessica declaró a Martí Noticias que no reciben agua desde octubre.



Mientras, en el barrio de Belén, en La Habana Vieja, los vecinos confirmaron que la falta de sincronización entre ambas entidades mantiene el sistema paralizado. "En todo Belén, al no tener corriente, parece que no pueden bombear. Cuando se va el sistema es un pueblo parado e inutilizado por completo", concluyó la entrevistada, evidenciando el impacto de la crisis en el día a día de los residentes.