Juicio contra cubano que escribió “Abajo el comunismo” en un cartel queda listo para sentencia

El juicio contra el prisionero político Amaury Díaz García, encarcelado en 2024 por escribir un cartel crítico contra los apagones y el comunismo, quedó concluso para sentencia en una audiencia celebrada esta semana en el Tribunal Municipal Popular de Sancti Spíritus.

La fiscalía pide ocho años años de privación de libertad para el opositor.



Yanai Álvarez, esposa del opositor, informó a Radio Martí sobre el resultado del proceso judicial desde la ciudad de Sancti Spíritus.

"Yo fui como testigo de él, de lo que pasó acá, en la casa (...). Él escribió el cartel, pero ni lo llevó. No lo llevó para la calle ni nada", señaló.

Álvarez explicó que el abogado de la defensa intentó argumentar a su favor. "Lo defendió porque es que el cartel no decía nada así para que lo detuvieran, lo metieran preso. El cartel decía: 'Sin corriente' y 'Abajo el comunismo', más nada".



La esposa del preso político dijo que, al parecer, alguien pasó por la vivienda y delató a su esposo a la policía. "Salió una ley nueva que tú no puedes hablar nada, nada... Tú no puedes publicar nada, ni aun de la corriente, ni de la comida", apuntó.



El Código penal cubano establece que cualquier persona que difunda lo que las autoridades consideren falsedades, calumnias o injurias puede ser "condenado a entre seis meses y dos años de prisión o multa, o ambas, e incurrirá en penas más severas, entre otros motivos, si la información se divulga en las redes sociales o en medios de comunicación social en sus espacios físico y digital".

Activistas y organizaciones independientes, dentro y fuera de la isla, han señalado que estas leyes violan el derecho a la libertad de expresión y limitan el debate público, blindando al régimen cubano y sus representantes contra las críticas de sus ciudadanos.



Amaury Díaz García, miembro del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), fue arrestado el 27 de noviembre de 2024. El activista ha estado encarcelado desde ese día. Actualmente permanece recluido en la cárcel Nieves Morejón, en Sancti Spíritus.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)