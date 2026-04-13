Iberia suspenderá vuelos a Cuba a partir de junio

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La aerolínea española Iberia anunció la suspensión temporal de sus vuelos directos entre Madrid y Cuba a partir del próximo mes de junio, debido a la crisis energética que atraviesa la isla y a la caída de la demanda en los últimos meses.

La compañía informó que prevé retomar la ruta en noviembre, siempre que las condiciones lo permitan.



Iberia, que mantiene actualmente tres frecuencias semanales entre Madrid y La Habana, reducirá en mayo su programación a dos vuelos por semana. A partir de junio quedarán interrumpidas las conexiones directas.



Según explicó la aerolínea, desde el pasado 9 de febrero sus operaciones en Cuba ya se había visto afectadas por la escasez de combustible en los aeropuertos de la isla, lo que obligó a realizar escalas técnicas en Santo Domingo para repostar en los vuelos de regreso a España. Esta situación incrementó los costos operativos y condicionó la viabilidad de la ruta.



Mientras dure la suspensión, los pasajeros de Iberia podrán viajar a Cuba vía Panamá, gracias al acuerdo de código compartido con Copa Airlines. La compañía confirmó que sus oficinas en La Habana permanecerán abiertas para la atención a los clientes.



Iberia subrayó que esta medida afecta exclusivamente a Cuba y que el resto de sus operaciones se mantiene con normalidad.

Sin combustible para operaciones aéreas

Varias aerolíneas han tomado la misma medida ante la falta de combustible para operaciones aéreas en los aeropuertos de la isla. Turkish Airlines suspendió temporalmente sus vuelos a Cuba durante abril y mayo, mientras que la aerolínea Air France extendió la suspensión de sus vuelos directos entre París y La Habana hasta mediados de junio.

Las autoridades aeronáuticas de Cuba extendieron este mes, por tercera vez consecutiva, una alerta oficial que notifica la indisponibilidad de combustible Jet A‑1 en los aeropuertos internacionales del país, prolongando la restricción hasta el 1 de mayo de 2026.

La medida aparece registrada en la base de datos de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos mediante el mensaje NOTAM con el código técnico "JET A1 FUEL NOT AVBL".