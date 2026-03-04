Air France suspende vuelos a Cuba por escasez de combustible

Getting your Trinity Audio player ready...

La aerolínea Air France suspenderá temporalmente sus vuelos entre París y La Habana desde finales de marzo hasta mediados de junio debido a la escasez de combustible que afecta a Cuba, informó la compañía este miércoles.

“Debido a la escasez de carburante en la isla de Cuba y su impacto en la actividad económica y turística, los vuelos de la compañía entre París-Charles de Gaulle y La Habana se suspenderán temporalmente a partir del domingo 29 de marzo”, indicó la aerolínea en declaraciones a la agencia AFP.

Air France señaló que la reanudación de la ruta está prevista “a partir del 15 de junio”, siempre que la situación energética mejore.

La compañía opera actualmente tres vuelos semanales hacia la capital cubana utilizando aviones Boeing 787 de gran capacidad.

“Se les ofrecerá un cambio de fecha, un vale o un reembolso íntegro sin gastos”, indicó la empresa.

Antes de anunciar la suspensión, algunos vuelos de Air France ya realizaban una parada técnica en Bahamas para repostar combustible, debido a la imposibilidad de hacerlo en Cuba.

La crisis energética se ha agravado en los últimos meses tras la interrupción de envíos de petróleo desde Venezuela y la presión de Washington sobre los países que suministran crudo a la isla.

Varias aerolíneas internacionales ya han reducido o suspendido sus operaciones hacia Cuba. Entre ellas, Air Canada, WestJet y Air Transat, Rossiya y Nordwind, que han citado la falta de combustible de aviación como uno de los principales obstáculos para mantener sus rutas.

Este martes las autoridades aeronáuticas cubanas extendieron la alerta oficial por falta de combustible Jet A‑1 en todos los aeropuertos internacionales y prolongaron la restricción que habían impuesto hasta el 10 de abril de 2026.