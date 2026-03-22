Turkish Airlines suspende vuelos a Cuba durante los próximos dos meses

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La aerolínea Turkish Airlines anunció la suspensión temporal de sus vuelos a Cuba durante los próximos dos meses.

La compañía informó que su último vuelo hacia Cuba operará el 29 de marzo y que no retomará sus operaciones durante abril y mayo. Según el reporte de medios locales, la aerolínea tomó la decisión “debido al aumento de los costes operativos y a la disminución de la demanda de pasajeros”.

Si bien algunas aerolíneas intentan continuar sus operaciones con vuelos de conexión y métodos técnicos de reabastecimiento de combustible debido a los problemas de suministro, la disminución de la demanda turística en la isla ha impulsado a las compañías a tomar nuevas medidas.

Autoridades aeronáuticas cubanas extendieron a inicios de este mes una alerta oficial que advierte sobre la falta de combustible Jet A-1 en todos los aeropuertos internacionales del país, una situación que se mantendrá al menos hasta el 10 de abril próximo.

El aviso, registrado en la base de datos de la Administración Federal de Aviación (FAA), señala que el combustible “no está disponible” en las terminales de la isla.

La escasez ha obligado a aerolíneas a ajustar sus operaciones, ya sea reduciendo frecuencias, añadiendo escalas técnicas en terceros países o, en algunos casos, suspendiendo rutas.

Algunas compañías europeas han comenzado a hacer escalas en destinos como República Dominicana o Bahamas para abastecerse de combustible, mientras otras, incluidas aerolíneas canadienses y rusas, han optado por cancelar temporalmente sus rutas.