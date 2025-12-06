Fallece exgobernador venezolano Alfredo Díaz, otro preso político muerto en la cárcel

Getting your Trinity Audio player ready...

El exgobernador del estado insular venezolano Nueva Esparta, Alfredo Javier Díaz Figueroa, conocido como “Alfredito” Díaz, falleció este sábado en “El Helicoide”, calificado como uno de los centros de tortura del régimen de Nicolás Maduro.

La noticia fue confirmada por la ONG Foro Penal en la red social X, a través de su director Alfredo Romero.

"Otro preso político que muere en cárceles venezolanas. Llevaba un año preso, aislado. Sólo permitieron una visita de su hija. Tenía 55 años. Es indignante! El Estado es responsable de la salud de la persona bajo su custodia", indicó Romero.

La activista y exembajadora venezolana Elisa Trotta, denunció que Díaz fue “asesinado lentamente por esta narcotiranía criminal”, y recordó que ya son más de diez presos políticos que han muerto en cautiverio desde los comicios del 28 de julio de 2024.

"Esta barbarie debe parar. Los más de mil presos políticos deben ser liberados, como libre debe ser Venezuela. Tanto dolor no puede seguir aumentando", apuntó.

Díaz, quien también fue alcalde del municipio Mariño y concejal, estaba encarcelado desde 2024 por razones políticas.



Su esposa, Lenyys Malavé, publicó en su cuenta en Instagram, una fotografía del exgobernador y reclamó el esclarecimiento de esta muerte. “Exijo respuesta, ¿qué pasó con mi esposo? ¿Me lo mataron?”.



Políticos, defensores de derechos humanos y opositores al régimen venezolano han descrito la muerte de Díaz como una “ejecución silenciosa”, señalando que llevaba meses solicitando atención médica sin que se le prestara la debida asistencia.



La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar exigió respuestas al régimen de Maduro.

"Alfredo Díaz murió en el Helicoide porque el régimen lo dejó morir. Un centro de tortura controlado por Delcy Rodríguez, cómplice directa del aparato criminal de Nicolás Maduro. No es una moderada. Es parte de la maquinaria que tortura, encarcela y mata", dijo.