Eurocámara condena crímenes de lesa humanidad del régimen Ortega Murillo en Nicaragua

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El Parlamento Europeo condenó mediante una resolución la represión sistemática, la detención arbitraria, la desaparición forzada, los juicios simulados, el exilio, la desnacionalización, la confiscación y los crímenes de lesa humanidad del régimen de los Ortega Murillo en Nicaragua.

La “Resolución del Parlamento Europeo sobre los presos políticos en Nicaragua: los casos de Carlos Brenes, Salvadora del Socorro Martínez Aburto y Brooklyn Rivera” fue adoptada por la mayoría de los eurodiputados que conforman el órgano legislativo de la Unión Europea.

“Esta resolución ha sido el resultado de un trabajo conjunto entre los grupos del Parlamento Europeo que comparten una preocupación real por la deriva autoritaria del régimen de Ortega y Murillo”, explicó a Martí Noticias el eurodiputado Antonio López-Istúriz miembro del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE).

López-Istúriz detalló que “afortunadamente, existe una mayoría amplia en esta Cámara que entiende que lo que ocurre en Nicaragua no es una cuestión ideológica, sino una cuestión de libertad, democracia y Estado de Derecho. La represión, los encarcelamientos arbitrarios y la persecución de la oposición no pueden justificarse bajo ninguna bandera política”.

A pesar de esta amplio consenso para condenar la brutalidad del régimen sandinista que encabeza Daniel Ortega y Rosario Murillo, el grupo de Socialistas y Demócratas (S&D) intentó presentar enmiendas que finalmente fueron rechazadas y quedaron fuera del texto final.

“Como ocurre habitualmente en este tipo de resoluciones, hubo intentos de modificar algunos elementos del texto para suavizar determinadas referencias o introducir formulaciones menos contundentes sobre la situación política del país. Sin embargo, la mayoría de la Cámara entendió que el momento exige claridad y no ambigüedad”, explicó a Martí Noticias López-Istúriz.

“Lo que necesitan las víctimas no son eufemismos ni equilibrios diplomáticos. Necesitan que las instituciones democráticas denuncien con firmeza a quienes las persiguen y encarcelan”, anotó el político español.

Carlos Brenes y Salvadora Martínez “simbolizan una realidad mucho más amplia”

Si bien la resolución adoptada hace referencia expresa solo a dos víctimas del régimen de los Ortega Murillo, el eurodiputado del PPE explicó que “las resoluciones de urgencia del Parlamento Europeo suelen centrarse en casos concretos que permiten visibilizar situaciones especialmente representativas de la represión existente pero eso no significa que otras víctimas sean menos importantes ni que el Parlamento desconozca sus casos”.

“Carlos Brenes y Salvadora del Socorro Martínez Aburto simbolizan una realidad mucho más amplia: la existencia de numerosos presos políticos, personas desaparecidas, ciudadanos despojados de su nacionalidad, exiliados y opositores perseguidos por razones políticas”, detalló López-Istúriz.

Precisamente el eurodiputado recordó durante su intervención en el plenario del Parlamento Europeo en Bruselas el caso de Eddie González Valdivia, preso político al que el político español apadrina a través de iniciativas internacionales de apoyo a las víctimas de la dictadura nicaragüense. “Su caso, como el de tantos otros, demuestra que la represión en Nicaragua sigue siendo una realidad cotidiana”, apostilló.

Vigilancia de los fondos de la UE, sanciones y cláusula democrática

La resolución pide a la Unión Europea (UE) que garantice que ningún fondo comunitario o multilateral fortalezca al régimen y que amplíe las sanciones selectivas contra los responsables, incluidos Daniel Ortega y su círculo íntimo.

Al respecto, López-Istúriz dijo a Martí Noticias que “la Unión Europea tiene la obligación de asegurarse de que ningún instrumento financiero, ni directa ni indirectamente, termine fortaleciendo estructuras controladas por un régimen que vulnera sistemáticamente los derechos humanos”.

El Parlamento Europeo también pidió al Consejo y a la Comisión de la UE que activen la cláusula democrática y suspendan la aplicación del Acuerdo de Asociación con respecto a Nicaragua mientras persista la represión.

“La cláusula democrática constituye uno de los instrumentos políticos más importantes de los que dispone la Unión Europea en sus relaciones exteriores. Su activación supondría reconocer formalmente que se están produciendo violaciones graves y persistentes de los principios democráticos y de los derechos humanos que constituyen la base de la relación entre la Unión Europea y los países socios”, subrayó el eurodiputado del PPE.

López-Istúriz aclaró que “no se trata únicamente de una medida simbólica. Representa un aumento significativo de la presión política y diplomática sobre el régimen y envía un mensaje inequívoco: las relaciones privilegiadas con Europa exigen respeto a la democracia, al pluralismo político y a las libertades fundamentales”.

El eurodiputado señaló que “corresponde al Consejo de la Unión Europea evaluar los nombres concretos y la información disponible, pero el Parlamento Europeo ha sido muy claro al reclamar que se amplíen las sanciones contra todos aquellos responsables de la represión, ya sea desde el ámbito político, judicial, policial o administrativo”.

Finalmente, denunció que “resulta profundamente preocupante que el Gobierno de España esté considerando invitar a Daniel Ortega y Rosario Murillo a la próxima Cumbre Iberoamericana que se celebrará en noviembre” y fue enfático en señalar: “No podemos permitir que dos dirigentes responsables de la persecución de opositores, del encarcelamiento de presos políticos y de la destrucción sistemática de las libertades democráticas sean recibidos con honores en suelo europeo”.