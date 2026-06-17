La alianza con Rusia y China le va a salir mal a Ortega, advierte opositor nicaragüense

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El exprisionero político nicaragüense Juan Sebastián Chamorro conversó con Martí Noticias sobre el contexto político de Nicaragua, la situación de los presos políticos en su país, las posibilidades de una transición democrática y el acelerado acercamiento del régimen sandinista con actores extracontinentales como Rusia y China.

“Son países egoístas”, aseguró Chamorro, quien en en 2021 fue precandidato de la oposición a la presidencia en las elecciones generales de Nicaragua. Ese mismo año fue arrestado y en 2023, liberado de prisión y expulsado a Estados Unidos junto a más de 200 prisioneros políticos después de que le fuera revocada la nacionalidad. El también economista recibió en 2024 la ciudadanía española, y viajó esta semana a Madrid para asistir a un evento de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL).

Sobre la acelerada relación del régimen de los Ortega Murillo con Moscú y Pekín, Chamorro fue categórico en asegurar que este acercamiento “le va a salir mal porque ni Rusia ni China son países generosos y más bien son países que dan la espalda cuando los aliados empiezan a tener problemas... ¿Qué tanto hicieron los rusos o los chinos en ayudar a defender al régimen de Irán?, cuestionó.

“No estoy diciendo que el resto del mundo sea altruista, pero con solo ver los contratos de préstamo de los chinos te das cuenta de que son casi usureros”, indicó.

Chamorro argumentó que si el régimen de Ortega-Murillo estuviera calculando que, "de ocurrir una intervención política, quiero decir, activa de Estados Unidos, que Putin va a hacer una llamada a la Casa Blanca eso no va a pasar”.

“Esta no es la situación de la Guerra Fría donde Nicaragua era un teatro fundamental de la guerra. Aquí se están entendiendo las superpotencias de que cada una de ellas tiene sus respectivas áreas de influencia. Nos guste o no, esa es su política”.

Una transición hecha por los nicaragüenses

Preguntado sobre el panorama de una posible transición en Nicaragua, el también dirigente del partido Ciudadanos por la Libertad, apuntó que “a partir del 3 de enero [día de la extracción y captura de Nicolás Maduro] he visto un incremento de mensajes más duros de parte de la Administración Trump”.

"La reunión del encargado de negocios de la Embajada de EEUU en Managua con el jefe del comando sur de Estados Unidos, es una muestra clara de por dónde va la cosa”, agregó.

Para Chamorro "a la luz de la transición en Venezuela, que va en marcha, y la transición en Cuba, que ya se ve en el horizonte, solo quedaría Nicaragua como el único bastión de intereses foráneos”.

En opinión de Chamorro “esto provocaría” que “la Administración Trump tome acciones en los próximos 3 años”, dijo. Sin embargo, el líder opositor nicaragüense, señaló que es importante “entender que los procesos de transición tienen que ser hechos por los nacionales, por los nicaragüenses”.

Subrayó que él “está concentrado en este tema” para determinar “qué se puede hacer para efectivamente transitar hacia la democracia”... "Ese es un trabajo que tenemos que hacer los políticos en Nicaragüa”.

En su experiencia como economista señaló que “la economía de Nicaragua se basa en una política deliberada de expulsar gente hacia Costa Rica, España y Estados Unidos para que luego manden remesas” y destacó que “en este momento, el producto interno de bruto de Nicaragua depende en un 30 % de las remesas”.

Chamorro señaló que “el caso de Nicaragua es diferente al de Venezuela por lo que el proceso transicional no va a implicar un cambio de régimen económico” porque el régimen sandinista ha sido “un buen alumno del Fondo Monetario Internacional y de la economía de mercado porque saben el error que cometieron con la economía estatista”.

Consultado sobre las polémicas declaraciones de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, señaló que “en el ámbito internacional hay declaraciones que están en un contexto que muchas veces nosotros no conocemos”.

La semana pasada Fernández aseguró que su Gobierno tiene y mantendrá una “relación armoniosa dentro de lo que cabe” con Nicaragua... "Ellos con sus problemas internos y su forma de Gobierno que han elegido tener, y nosotros acá llevando la relación de vecindad de una manera pacífica y armoniosa”.

Chamorro recordó que “la represión ha sido la norma y no la excepción en la política nicaragüense, precisamente la dictadura de Zelaya, los Somoza y los Ortega es lo que lamentablemente caracteriza nuestro sistema político. Tal vez eso fue lo que quiso decir la presidenta”.

No obstante, anotó que “hay que aclarar que nosotros no elegimos un intento de dinastía o una dictadura como forma de gobierno. Al contrario, luchamos en contra de eso”.

Con respecto a la muerte bajo custodia del régimen del líder indígena Brooklyn Rivera, el expreso político se solidarizó con la familia. “Es sumamente triste porque estamos hablando de una desaparición forzada de casi 3 años. Yo estuve 90 días y para mi familia y para mí fue un suplicio, una eternidad estar desaparecido. No puedo imaginarme el sufrimiento de su hija TininisKa por casi 3 años. Eso es una barbaridad”.