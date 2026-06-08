Washington sanciona a más de 100 funcionarios de la dictadura nicaragüense y a sus familiares

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Estados Unidos anunció el lunes nuevas restricciones de visado contra más de 100 funcionarios nicaragüenses y sus familiares, en una medida que vinculó directamente con la muerte bajo custodia estatal del líder indígena y opositor Brooklyn Rivera, mientras intensifica la presión sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El Departamento de Estado afirmó que Washington no ignorará la responsabilidad de la dictadura nicaragüense en la muerte de Rivera, exdiputado y dirigente del partido indígena YATAMA, fallecido a finales de mayo tras permanecer detenido desde 2023.

"La Administración Trump ha tomado medidas decisivas para imponer restricciones adicionales en materia de visados a más de 100 funcionarios de la dictadura y a sus familiares. Con este nuevo conjunto de restricciones, el Gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas para imponer restricciones en materia de visados a más de 2.350 funcionarios nicaragüenses y a sus familiares por su papel cómplice en la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega", recoge el comunicado.

Las autoridades estadounidenses señalan a Lumberto Campbell Hooker, un funcionario previamente sancionado por Washington, de haber participado en la negativa de atención médica al opositor y de impedir que su familia pudiera disponer de sus restos para el entierro.

La medida fue adoptada bajo la Proclamación Presidencial 10309, que suspende el ingreso a Estados Unidos de funcionarios del gobierno nicaragüense y de otras personas que contribuyan a debilitar las instituciones democráticas del país.

"La dictadura de Murillo-Ortega es un enemigo de la humanidad”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio.

"La administración Trump no ignorará sus crímenes y brutalidad, incluido el papel singular de la dictadura en la muerte del líder de la oposición política Brooklyn Rivera", agregó.

Rivera, de 73 años, murió bajo custodia estatal después de años de denuncias de organismos de derechos humanos y familiares sobre su situación de salud y la falta de información sobre su paradero.

El representante Carlos Giménez elogió a Rubio por las nuevas sanciones. "La dictadura Ortega-Murillo en Nicaragua no tiene perdón de Dios. Son criminales, terroristas inescrupulosos que deben enfrentar todo el peso de la ley. Aplaudo al Secretario Marco Rubio por imponer sanciones contra sus esbirros y seguiremos trabajando de cerca para presionar al régimen. Este hemisferio será libre: Venezuela en transición, Cuba en la mira y Nicaragua bajo presión. Queda poco", apuntó.

Por su parte, la congresista María Elvira Salazar aseguró que “los matones de Ortega y Murillo son los siguientes” en rendir cuentas.

"Maduro capturado, Raúl Castro procesado, y los matones de Ortega y Murillo son los siguientes. Nuestro hemisferio debe ser el hemisferio de la libertad y la democracia: ¡la tiranía no tiene cabida aquí! Gracias presidente Trump y secretario Rubio ¡Por hacer que estos terroristas rindan cuentas!", dijo.

El representante Mario Díaz-Balart felicitó al presidente Trump y a Rubio por emplear “todos los recursos disponibles” para exigir responsabilidades al régimen de Ortega-Murillo.

"La acción decisiva de hoy representa un paso importante para promover la rendición de cuentas, la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos fundamentales del pueblo de Nicaragua".