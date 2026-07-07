EEUU desenmascara a GAESA en tenso altercado en la ONU

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La Asamblea General de las Naciones Unidas vivió hoy un momento de alta tensión cuando se produjo un fuerte altercado entre el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, y el representante estadounidense ante el organismo internacional, Jeffrey A. Bartos.

El intercambio, marcado por mociones de orden, acusaciones cruzadas y una fuerte confrontación diplomática entre los funcionarios de ambos países que discutían sobre la naturaleza del embargo de Estados Unidos a Cuba y lo que La Habana denomina como "recrudecimiento del bloqueo". La parte estadounidense aprovechó el foro para desenmascarar al régimen totalitario de la isla.

Bartos, representante de EEUU ante las Naciones Unidas para la Gestión y Reforma de las Naciones Unidas, cuestionó “¿Cuál es exactamente el punto de la reunión de hoy de la Asamblea General sobre Cuba? ¿Liberará a los presos políticos? ¿Detendrá a GAESA de sentarse sobre miles de millones mientras las familias pasan hambre? No. Solo le da al brutal régimen comunista de La Habana una plataforma de propaganda. Estados Unidos está con el pueblo cubano, no con sus opresores, y se opone.”

"El debate de hoy en la Asamblea General de la ONU sobre Cuba no ayuda en nada al pueblo cubano, a la vez que desperdicia nuestro dinero. Con un coste de 28.000 dólares por hora, los 84.000 dólares gastados en esta sesión repetitiva e inútil habrían servido para alimentar a 3.500 niños cubanos durante un mes. La ONU debería volver a lo esencial, en lugar de financiar la maquinaria de propaganda de un régimen", denunció Bartos.

Por su parte, Rodríguez cuestionó que la delegación estadounidense se apartara del tema procedimental para atacar directamente al gobierno cubano.

“El representante permanente de los Estados Unidos no solo miente, desviándose sustancialmente del tema, sino que también se expresa groseramente y en contra de su presidente, contra la dignidad de la asamblea y los Estados miembros. Lo está haciendo de una manera incivilizada, cruda y grosera. Eso no es aceptable en este foro democrático”, dijo el representante de Cuba.

Finalmemte, la Asamblea General de la ONU aprobó la solicitud de Cuba. La votación para abrir el debate resultó en 136 votos a favor, 9 en contra (de países como Argentina, Costa Rica, Chequia, Israel, Marruecos, Macedonia del Norte, Paraguay, Ucrania y EEUU y alrededor de 30 abstenciones, permitiendo que se llevara a cabo la sesión pese a las presiones diplomáticas de Washington.