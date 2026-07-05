Cubanos exigen a la Unión Europea que cumpla resolución que pide sancionar al régimen

Getting your Trinity Audio player ready...

Un grupo de activistas cubanos protestaron este 4 de julio en la Plaza de Luxemburgo, frente al Parlamento Europeo, en Bruselas, Bélgica, con un cacerolazo para que se ponga fin al acuerdo que ellos califican de complicidad de la Unión Europea con el régimen comunista de la isla y se liberen a todos los presos políticos en Cuba.

“Estamos pidiendo que se ejecuten las sanciones a GAESA, al Partido Comunista de Cuba, a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel”, afirmó la activista Avana de la Torre en un video que también compartió con Martí Noticias.

Los activistas desplegaron en su manifestación un cartel con fotos de los presos políticos y banderas cubanas para exigirle a la Unión Europea que deje de beneficiar con su acuerdo a la dictadura.

“Estamos aquí en representación y para darle voz al pueblo de Cuba”, declaró Annia Ricardo, activista cubana residente en París, Francia.

El pasado 18 de junio el Parlamento Europeo aprobó una resolución que condenó la represión sistemática del régimen, exigió la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y reclamó a las instituciones de la Unión Europea adoptar sanciones contra los responsables de las violaciones de derechos humanos en la isla.

Aprobada por 283 votos a favor, 199 en contra y 85 abstenciones, la resolución también llamó a la Unión Europea a imponer sanciones individuales al gobernante Miguel Díaz-Canel y a los dirigentes de GAESA, el conglomerado militar que controla la economía cubana y que sostiene la estructura represiva del Estado.

“Abajo el comunismo, libertad para todos los presos políticos y libertad para Cuba”, expresó Leidy Peñalver, activista cubana residente en Italia.

Un día antes, el 3 de julio, este grupo de activistas cubanos residentes en Europa, se manifestó frente al Servicio Europeo de Acción Exterior, para pedirle a jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, que acaben de ejecutar las sanciones acordadas en la resolución del 18 de junio hacia Cuba.

“Nuestra presencia en Bruselas tiene un objetivo claro: pedirles a las instituciones europeas que escuchen a la sociedad civil cubana, que respalden a los presos políticos en la isla y que no den más oxígeno político ni financiero a una dictadura que reprime, persigue, encarcela y condena a su propio pueblo”, afirmó un comunicado del grupo.