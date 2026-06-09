EEUU celebra alza petrolera en Venezuela: "el nivel más alto en siete años" (VIDEO)

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Estados Unidos aseguró que Venezuela alcanzó su mayor nivel de exportaciones petroleras en siete años y vinculó ese resultado a la estrategia energética impulsada por Washington en coordinación con las autoridades interinas y el sector privado.

El anuncio fue realizado por John Barrett, encargado de negocios de la embajada estadounidense en Caracas, a través de un mensaje publicado en la red social X.

“Las exportaciones de petróleo de Venezuela han alcanzado los 1,25 millones de barriles diarios, el nivel más alto en siete años y es resultado del plan de tres fases del secretario Rubio y el presidente Trump. La colaboración continua entre las autoridades interinas y los inversores privados impulsa la recuperación económica y una mayor prosperidad tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano”, señaló Barrett.

Para Antonio de la Cruz, presidente del Centro de Estudios Interamerican Trends, el crecimiento observado hasta ahora responde principalmente a mejoras operativas dentro de la infraestructura existente y a la reinversión de recursos por parte de compañías que ya se encuentran produciendo.

“En Venezuela ha venido incrementándose la producción mes a mes… optimizando producción diferida y aumentando progresivamente en volúmenes menores”, indicó a Martí Noticias el economista al frente del think tank con sede en Washington D.C.

Las declaraciones de Barrett se producen una semana después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, actualizara ante legisladores estadounidenses la estrategia aplicada en Venezuela y afirmara que, por primera vez en décadas, los ingresos petroleros estarían siendo dirigidos al pago de trabajadores públicos y a la adquisición de equipos médicos bajo procesos de auditoría.

“Por primera vez, ciertamente desde antes de Chávez, quizá incluso por primera vez en mucho tiempo, y sin duda desde la era posterior a Chávez, la riqueza petrolera del país no está siendo robada. Los ingresos petroleros están yendo directamente a pagar a trabajadores del gobierno, comprar equipos médicos, y todo eso está siendo auditado por KPMG. Eso representa un avance significativo. No es una situación permanente, pero hoy tiene mucho valor”, afirmó Rubio.

No obstante, De la Cruz considera que sostener el crecimiento en el tiempo dependerá de factores estructurales que siguen pendientes.

“Depende de electricidad, inversión y confianza, porque petróleo hay… lo que sigue faltando es legitimidad institucional y capacidad para alcanzar los tres millones de barriles que se aspiran en cinco años”, dijo el economista.

El analista político advirtió que sin nuevos desembolsos de capital para desarrollar campos adicionales, el avance podría desacelerarse.

“Al no tener inversiones de capital para desarrollar campos nuevos esto no va a dar el salto que se espera… llegará un momento en que las optimizaciones ya se habrán logrado”, comentó.

De mantenerse la tendencia de incremento de producción y exportaciones, De la Cruz estima que parte de los beneficios económicos podrían comenzar a reflejarse en la población venezolana a partir del próximo año.