Detienen en Cienfuegos a joven vinculada al activismo político de su hermana en EEUU

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El Departamento Técnico de Investigaciones (DTI), subordinado al Ministerio del Interior (MININT), detuvo el pasado viernes a Madeleiny Fuentes León, en su casa de Santa Isabel de las Lajas, Cienfuegos.

La detención se produjo tras un registro domiciliario motivado, presuntamente, por el activismo político de su hermana residente en West Palm Beach, Estados Unidos, Madeley Fuentes León, integrante del grupo Freedom for Cuba que busca el fin de la dictadura y la transición a una democracia en la isla.

Según denunció la activista desde el exilio, las autoridades cubanas se presentaron en la vivienda con una orden de registro. Durante el operativo, los oficiales mostraron a Madeleiny fotografías de su hermana junto a opositores como el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) José Daniel Ferrer y la activista cubanoamericana María Teresa Rafaeli.

Las autoridades vincularon a la joven con el también arrestado lajense José Luis Oliver Díaz, alegando que en el teléfono de este último se encontraron imágenes de ella y mensajes de su hermana Madeley augurando la caída del sistema político en la isla: “que estamos bien activos aquí, que estamos trabajando duro, que la dictadura se va a caer”.

Martí Noticias no pudo conocer el motivo de la aprehensión de Oliver Díaz, ni el tiempo que lleva tras las rejas.

Durante el allanamiento al domicilio de las mujeres, los agentes confiscaron los teléfonos móviles de las dos y las sumas de dinero en efectivo de 20,000 CUP, equivalente a un poco más de 30 dólares.

“Mi madre cuenta que la orden de registro se la leyeron rápido, pero ella con el nerviosismo no me sabe decir ni que decía la orden”.

La legislación cubana establece que una orden de registro debe especificar el lugar, los motivos, es decir documentos o evidencias que se investigan, autoridad actuante, alcance de la búsqueda y requiere aprobación previa de un fiscal.

“Se llevaron a mi hermana después de un registro donde lo que había era muy poco dinero. El único ‘delito’ que le imputan es haber tirado una foto a los oficiales”, declaró Madeley Fuentes, quien vincula directamente este acoso con su labor organizando manifestaciones por la libertad de Cuba en Florida.

De acuerdo con la hermana exiliada, el motivo inmediato del arresto de Madeleiny fue el haber tomado una fotografía de los oficiales desde el interior de la casa para alertar a su hermana. Al descubrir la imagen en el dispositivo, los agentes procedieron a su traslado hacia la unidad de instrucción penal de la provincia de Cienfuegos, conocida popularmente como “Todo el mundo canta”.

Madeleiny permanece incomunicada y bajo una investigación de 72 horas. Las autoridades han advertido que, de hacerse pública la fotografía de los oficiales, la joven podría enfrentar cargos con condenas de entre tres y cinco años de privación de libertad.

Su madre también ha sido citada para comparecer este lunes en la mañana en la misma sede policial.

La situación ha generado una alerta en las redes de activismo, que denuncian el uso de familiares en la isla como rehenes para amedrentar a quienes se manifiestan en el exterior.