Denuncian que Cuba planea manifestación frente a sede diplomática de EEUU en Perú

El cubanoamericano Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en el Perú, denunció el miércoles que La Habana está orquestando una manifestación frente a su residencia en Lima.

El diplomático nombrado por el presidente Donald Trump, denunció en sus redes sociales que el jueves "a las 5:00pm el régimen de Cuba enviara a sus sicarios para protestar en el parque Washington, frente de la residencia del embajador, mi casa!".

"Perú: no se dejen manipular por los traficantes del odio. ¡Dile NO a los que tratan de inculcar daño aquí!", escribió Navarro.

Semanas atrás, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa aseguró que su Gobierno tiene evidencia suficiente para demostrar que la misión diplomática del régimen cubano en Quito realizaba injerencia en el país a través de “actividades políticas, de disidencia e incluso violentas, en algunos casos”.

En una entrevista con Radio Sucre en la ciudad de Guayaquil, el primer mandatario dijo que por esas causas le comunicaron al personal diplomático, consular y administrativo de la delegación cubana que abandonara el país.

La diplomacia estadounidense, encabezada por el cubanoamericano Marco Rubio como Secretario de Estado, tiene varios embajadores de origen cubano: Benjamín León Jr., en España; Bernie Navarro, en Perú; y Kevin Marino Cabrera, en Panamá.