Otro cubanoamericano integrará cuerpo diplomático de EEUU

Getting your Trinity Audio player ready...

Otro cubanoamericano integrará el cuerpo diplomático de los Estados Unidos, en una región de vital importancia para la política exterior de la Administración Trump: el hemisferio occidental.

El abogado cubanoamericano de Florida, Juan Rodríguez, fue nominado el lunes por el presidente Donald Trump como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Estados Unidos ante la República de Guatemala.

Su nominación aparece en la lista oficial de la Casa Blanca enviada al Senado para confirmación. En el caso de Rodríguez, se destaca su experiencia legal en asuntos internacionales como socio gerente de Carey Rodríguez Attorneys, en un bufete especializado en litigios y arbitraje internacional, basado en Coral Gables, Miami.

La trayectoria de Rodríguez, de más de 20 años, se centra en casos de alto riesgo, arbitrajes, recuperación de activos en jurisdicciones offshore y defensa en disputas comerciales internacionales. Su conocimiento profundo de asuntos legales en América Central, con casos como expropiaciones, fraude transfronterizo e inversiones, lo posiciona como un experto en temas relevantes para las relaciones EE.UU. en la región.

La diplomacia estadounidense, encabezada por el cubanoamericano Marco Rubio como Secretario de Estado, tiene varios embajadores de origen cubano: Benjamín León Jr., en España; Bernie Navarro, en Perú; y Kevin Marino Cabrera, en Panamá.

En la política, los cubanoamericanos también tienen un lugar prominente con ocho representantes en el Senado y el Congreso.



El gobierno estadounidense confió también en la cubana Rosa María Payá como su representación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La comunidad cubanoamericana, concentrada en Florida, es de mucho valor para el presidente estadounidense, como ha expresado en reiteradas ocasiones.



Esta misma semana, Trump comentó que el voto cubanoamericano que recibió "es muy importante".

"Esa gente es muy importante para mí. Yo sé por lo que pasaron: pasaron por el infierno. Muchos terminaron siendo las personas más exitosas del país. Algunos son los más exitosos de EEUU. Muchos son amigos míos porque he peleado esta batalla junto a ellos por mucho tiempo", declaró Trump sobre los exiliados cubanos.