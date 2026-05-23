Demandan atención médica urgente para preso político del 11J Cuba

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El preso político Kevin Damián Frómeta Castro espera desde hace varios día ser trasladado de La Prisión 1580 en San Miguel del Padrón, provincia de La Habana, Cuba, a un centro hospitalario capitalino para recibir una intervención quirúrgica mayor.

El joven de 24 años, recluido en la prisión de máximo rigor, presenta una infección en el pecho por la que debe ser operado en el Hospital Calixto García.

En declaraciones a Martí Noticias, Caridad Castro, madre del joven, denunció que su hijo fue devuelto al centro penitenciario 1580 desde el Hospital Nacional de Internos (HNI), ubicado en la cárcel del Combinado del Este, antes de que se monitoreara su evolución. Según su testimonio, este traslado previo provocó la complicación médica actual.

"Desde el año pasado está con este problema, con una situación crítica que tiene en su salud y, bueno, ahora después de enero ustedes saben que yo he estado denunciando esta situación. Hemos tenido mucha espera en las atenciones médicas, se le han puesto muchos antibióticos, algunos le han hecho rechazo", explicó la madre.

Castro detalló que el pasado día 5 de mayo su hijo fue intervenido en el pectoral derecho, donde le realizaron una incisión y drenaje. A la semana recibió el alta y fue enviado de vuelta a la prisión 1580, pero a los 15 días se complicó.

"Lo tienen muy inflamado, tiene infección. Los médicos de la 1580, viendo que estaba mal, pues le vuelven a hacer un conduce hacia el HNI", relató.

El pasado 21 de mayo le realizaron un ultrasonido en el HNI, el cual arrojó un criterio quirúrgico. "A raíz de este ultrasonido que se le hace, el médico se alarmó porque parece que tiene una infección ahí. Ahora lo que estamos en espera es de un traslado porque tiene que ser valorado por un cirujano para una cirugía mayor", precisó Castro, aclarando que en el centro hospitalario del Combinado del Este no hay cirujanos disponibles en este momento.

La madre señaló que ya se comunicó con el jefe de la unidad y con la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones para exigir el traslado inmediato hacia el Hospital Calixto García, pero el movimiento aún no se ejecuta.

"Yo espero que en esta semana se le dé solución a ese problema de traslado porque es bien importante que Kevin lo acabe de ver un cirujano y valore, porque los días siguen pasando", urgió.



Respecto a los síntomas actuales del recluso, la madre indicó que la infección le provoca dolores que se extienden más allá del pecho. "El pectoral es el pecho, pero también tiene los hombros, tiene los brazos, que ahora mismo mi amor me dijo que lo tenía todo eso ahí adolorido, que lo tiene inflamado. Tiene una celulitis ahí", apuntó.

La última visita reglamentaria tuvo lugar el pasado 19 de mayo, ocasión en la que Castro pudo constatar el deterioro físico de su hijo: "Lo encontré muy bajo de peso, muy desmejorado. Yo estoy bien preocupada y así mismo lo he comunicado y lo he denunciado, que ha sido un proceso muy largo de enfermedades. El año pasado estamos batallando con esta situación y toda esta vía, pues ahora él está en estas condiciones, sumado a la mala alimentación".

Frómeta Castro, residente de Víbora Park en el municipio habanero de Diez de Octubre, cumple una condena de cinco años de privación de libertad bajo el cargo de sedición, tras manifestarse el 11 de julio de 2021 en la conocida Esquina de Toyo. El joven cumplirá 25 años el próximo mes de octubre.



El estado de salud de Frómeta Castro ha estado marcado por protestas anteriores dentro del penal. En marzo pasado, el joven concluyó una huelga de hambre de nueve días, de los cuales pasó cinco aislado en una celda de castigo, que inició precisamente para exigir una atención médica adecuada. En ese momento, acumulaba dos meses y medio en la enfermería del penal y un ingreso previo en el hospital Salvador Allende (La Covadonga) sin recibir los exámenes requeridos.

En relación al caso, la plataforma independiente de asesoría legal Cubalex denunció que la negación deliberada de atención médica a las personas privadas de libertad constituye un trato cruel, inhumano y degradante que viola las Reglas Mandela de las Naciones Unidas.

Ante la situación del preso político Kevin Damián Frómeta Castro, la organización no gubernamental mantiene la exigencia ante las autoridades de que se garantice una atención médica especializada y continua, el acceso a un diagnóstico completo junto con un tratamiento adecuado para el recluso, así como su libertad inmediata.