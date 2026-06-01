Cubanoamericano Daniel Pérez, nominado como embajador de EEUU en Brasil

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El cubanoamericano Daniel Pérez, presidente saliente de la Cámara de Representantes de Florida, fue nominado por el presidente Donald Trump para desempeñarse como embajador de Estados Unidos en Brasil.

La designación, anunciada el lunes, deberá ser ratificada por el Senado. De ser confirmada, Pérez se incorporará al cuerpo diplomático de la administración Trump en América Latina y se convertirá en uno de varios líderes cubanoamericanos que han sido seleccionados para representar a Washington en el extranjero.

Pérez, de 38 años, preside la Cámara baja de Florida desde noviembre de 2024 y concluirá su mandato al frente del órgano legislativo este año. El legislador representa sectores de Westchester, en el condado Miami-Dade, una comunidad donde creció tras mudarse con su familia desde Nueva York cuando tenía seis años.

Elegido por primera vez en una elección especial en 2017, el político cubanoamericano cumple actualmente su tercer mandato consecutivo en la Legislatura estatal.

Casado y padre de tres hijos, Pérez ha sido una de las voces más influyentes dentro del Partido Republicano de Florida durante los últimos años.

Líderes políticos en Estados Unidos han reaccionado a la noticia felicitando al cubanoamericano.

"Esta es una excelente noticia para el Departamento de Estado y para nuestra nación. Danny es un buen amigo, ha luchado incansablemente por Florida y seguirá luchando por los intereses de Estados Unidos en la administración Trump", apuntó el senador Rick Scott.

El congresista Carlos Giménez escribió: "¡Otro cubanoamericano más que se desempeña como uno de nuestros diplomáticos más destacados!".

El congresista Mario Díaz-Balart apuntó por su parte: "¡Felicitaciones por su nominación como Embajador de Estados Unidos en Brasil! Espero con interés su liderazgo y servicio a nuestro gran país".

"Daniel ha dedicado su carrera al servicio público, y sé que representará a nuestro país con integridad, fortaleza y distinción como uno de los más importantes de Estados Unidos", dijo la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar.



