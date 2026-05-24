Embajador de EEUU en España se reúne con activistas cubanos

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El embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr., sostuvo esta semana un encuentro con líderes prodemocráticos cubanos en el que abordaron la situación de la isla y la "urgente necesidad de libertad" en Cuba, según informó la Embajada de EEUU en Madrid.

En la reunión participaron el líder opositor exiliado y exprisionero político José Daniel Ferrer, el presidente de la organización Prisoner Defenders, Javier Larrondo, y el presidente de la Asociación de Médicos Cubanos en España, Guillermo Ponce Morales.

De acuerdo con el mensaje oficial, posteado en las redes sociales de la sede diplomática, el intercambio se centró en las condiciones que enfrentan los defensores de la democracia cubana y en la necesidad de promover cambios en el país.

La Embajada estadounidense destacó el carácter de los participantes, a quienes calificó como "valientes líderes prodemocráticos", en medio de denuncias de organizaciones internacionales y activistas sobre las restricciones a las libertades fundamentales en Cuba.

Estados Unidos mantiene frecuentes contactos diplomáticos con actores de la sociedad civil cubana y organizaciones que documentan la situación de derechos humanos en la isla.