Cubano Yulieski Gurriel visitó la Casa Blanca

El presidente Donald Trump homenajeó este lunes a los Astros de Houston por su primer campeonato de la Serie Mundial, una "increíble victoria" que Trump consideró fue mucho más especial tras la devastación que el huracán Harvey causó en la ciudad de Texas.

El primera base cubano del equipo, Yulieski "Yuli" Gurriel, estuvo entre los visitantes y hasta subió al podio desde el que habla el primer mandatario estadounidense.

Imagínanos la emoción del espirituano: estuvo en la Casa Blanca y conoció personalmente al presidente Trump, algo que hace unos cuantos años atrás, cuando estaba en Cuba jamás hubiera imaginado. Pero para bien, la vida nos da sorpresas...

Houston venció a los Dodgers de Los Ángeles en el séptimo juego del Clásico de Otoño el año pasado para conquistar el título. Trump, quien jugó béisbol en la escuela secundaria, lo señaló como "uno de los mejores juegos de pelota que se hayan visto". Los Astros se fueron al frente 5x0 en el segundo inning, encaminándose a la victoria 5x1.



"Realmente fue un recordatorio de que el béisbol es nuestro pasatiempo nacional", dijo Trump en la Casa Blanca.



Trump dio gracias a los jugadores por pasar tiempo con los afectados por las inundaciones tras el paso de Harvey, y por donar dinero.



"Nuestro gobierno continuará solidario con la gente de Texas y Florida y Puerto Rico, Luisiana, e incluso Alabama y tantos otros lugares que fueron afectados y somos solidarios con todos ellos", dijo Trump, cuya respuesta a los huracanes del pasado otoño fue criticada por algunos.



Trump mencionó a algunos jugadores por nombre, incluyendo al venezolano José Altuve, reinante Jugador Más Valioso de la Liga Americana.



"¿Quién puede olvidarse del sensacional José Altuve? Es mucho más alto de lo que yo creía", dijo Trump, dirigiéndose directamente al segunda base de 1,68 metros (5,6 pies) y volteándose para estrecharle la mano.



Las visitas de los equipos campeones a la Serie Mundial suelen ser muy esperadas, pero se han vuelto tirantes en la era Trump.



Más de dos docenas de jugadores de los Patriots de Nueva Inglaterra optaron por no ir cuando el equipo campeón del Super Bowl tuvo su visita en 2017. Varios mencionaron razones políticas para justificar de antemano sus ausencias.



Los Warriors de Golden State, campeones de la NBA, pasaron por alto la Casa Blanca en su visita a Washington el mes pasado. El astro de los Warriors Stephen Curry había dicho el año pasado que no quería estar en la Casa Blanca. Trump subrayó después que Curry no era bienvenido, tuiteando "¡invitación retirada!"



Al menos tres integrantes de los Astros - el recién retirado jardinero puertorriqueño Carlos Beltrán, el pitcher Ken Giles y el torpedero boricua Carlos Correa - estuvieron ausentes el lunes. Previamente, Beltrán y Giles citaron motivos familiares al explicar sus ausencias.



Cuando se le preguntó sobre la ausencia de Correa, el dueño del club Jim Crane dijo a reporteros afuera de la Casa Blanca que "unos cuantos tenían asuntos familiares y vacaciones de primavera, así que en realidad no nos metemos en eso".



El manager A.J. Hinch dijo que fue un día "muy especial", dado que solo un equipo de Grandes Ligas recibe al año la oportunidad de venir a la Casa Blanca.



"Vamos a recordarlo por siempre", añadió Hinch.



Los Astros emplearon su día libre el lunes en la pretemporada en Florida para viajar a la ceremonia en Washington. Se dirigieron al aeropuerto de inmediato.



Trump, quien recibió una camiseta del equipo, tuiteó después que para él fue un "gran honor" recibir a los Astros. Incluyó una foto en la que aparece junto al equipo en el Despacho Oval.

