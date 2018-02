Obligan a hijo de opositores a comprar libros sobre Fidel Castro

El opositor cubano Leonit Carbonell criticó este martes el adoctrinamiento al que diariamente son expuestos los niños en las escuelas de la isla, y denunció el caso de su hijo, al que una maestra obligó a comprar "libros inapropiados para su edad".

Carbonell teme que a su hijo, alumno de la escuela primaria 7 de Diciembre, del municipio Baraguá, Ciego de Ávila, “lo están influenciando", según dijo a Martí Noticias.

Entre las razones que esgrime precisa que el niño, Leonit Carbonell Maidique, compró en la escuela "libros de corte político que muestran actividades del proceso comunista", y cuando le preguntó por qué los había comprado, le dijo "que la maestra y las auxiliares lo obligaron", precisó.

"Eran libros de Fidel (Castro), de los milicianos, y del proceso comunista vigente en el país", y me preocupa lo ocurrido porque siempre le he dicho a mi hijo que a la hora de comprar un libro debe hacerlo a su gusto, y no por imposiciones, agregó Carbonell.

El padre considera que el incidente no es fortuito, sino que ocurrió específicamente con su hijo porque él y su esposa, la Dama de Blanco Mailén Maidique, son opositores.

La pasada semana la casa de la familia fue agredida con artefactos caseros rellenos de ácido y fragmentos de metal, que explotaron próximos a la habitación donde duerme el pequeño.

El acoso contra los hijos de los opositores y las actitudes "adoctrinadoras" de los maestros son denunciados con frecuencia en la isla.

En días recientes, una maestra agredió y ofendió a una niña, hija de un matrimonio opositor, en Placetas, Villa Clara.

También en septiembre de 2017 dos hijos de una opositor, menores de edad, fueron víctimas de acciones violentas y actos de repudio en una escuela primaria de Holguín.

Otro caso que trascendió el pasado año fue el del pastor Ramón Rigal, del Movimiento Apostólico, y su esposa Adya Expósito, ambos sancionados a un año de trabajo correccional sin internamiento y reclusión domiciliaria –respectivamente- por negarse a que sus hijos continuaran educándose bajo el sistema estatal cubano.​

(Con reporte de Ivette Pacheco y Archivo Martí Noticias)