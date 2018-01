Artista revelará en París un "testamento" de Fidel Castro hallado en una botella

El artista cubano del performance Luis Manuel Otero Alcántara presentará en París el "testamento" del difunto dictador Fidel Castro hallado dentro de una botella de Havana Club cuya ubicación reveló el exgobernante al artista en un sueño.

La obra titulada "Otro Tratado de París" será presentada en el Centro Pompidou de París el próximo 24 de enero, junto a su pareja, la historiadora del arte Yanelys Nuñez.segun dijeron ambos a Martí Noticias.

Antes en declaraciones a Diario de Cuba, Otero Alcántara adelantó que su objetivo es desacralizar la figura del dictador. “Él decidía de una manera u otra la vida de millones de personas, y ahora nosotros no podemos elegir qué queremos hacer con él. Nos está prohibida la manera personal en que queremos o no recordarlo. Por eso nace esta obra”, dijo el artista.

El artista no reveló más detalles para mantener el interés de su público, cada vez más amplio por el impacto mediático de sus últimas propuestas artísticas, pero aseguró al medio de prensa sentirse "muy motivado" para realizarla.

Otero Alcántara desea que todos los cubanos, en cualquier parte del mundo, estén pendientes de tamaña revelación: el artista asegura ser el poseedor exclusivo de la última voluntad de Fidel Castro.

En diciembre pasado, Otero Alcántara sufrió dos detenciones por parte de la Seguridad del Estado cubano. Fue arrestado antes del 17 de diciembre, cuando realizaba una peregrinación al santuario de El Rincón para pedir a San Lázaro libertad para Cuba.

Luego volvió a sufrir una detención, el 22 de diciembre, en los bajos de la Galería de Arte independiente El Círculo, en el Vedado, donde se presentaba el monólogo "Psicosis", dentro del Festival Poesía sin Fin.

Consultado por Diario de Cuba sobre posibles trabas por parte de las autoridades para impedirle viajar a París, el artista aseguró que todo está organizado para presentar su performance.

"Si no logro estar allí la obra se realiza, si no me permitieran viajar no me quedaré de brazos cruzados en el aeropuerto", advirtió.

(Con información de Diario de Cuba y archivo Martí Noticias)