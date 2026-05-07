Crecen protestas por apagones en Venezuela y empresas extranjeras dudan invertir en la red eléctrica

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La crisis eléctrica en Venezuela continúa agravándose y mantiene a millones de ciudadanos afectados por apagones prolongados, fluctuaciones de voltaje y fallas constantes del servicio en distintos estados del país.

Mientras comunidades enteras protestan por las interrupciones eléctricas, un reciente informe de Reuters revela que potenciales proveedores internacionales del sector energético, entre ellos Siemens Energy y GE Vernova, mantienen serias dudas sobre invertir en la recuperación del sistema eléctrico venezolano debido a la falta de garantías financieras y de pago.

Según la investigación de Reuters, ejecutivos de empresas vinculadas al área eléctrica sostuvieron reuniones en Caracas durante abril para evaluar posibles proyectos de rehabilitación de infraestructura. Sin embargo, varios de ellos regresaron escépticos tras constatar el deterioro de la red nacional y la incertidumbre sobre cómo serían pagados los contratos.

La agencia asegura que actualmente menos del 40% de la capacidad instalada del sistema eléctrico venezolano estaría operativa.

Para el ingeniero Marcelo Monnot, expresidente del Centro de Ingenieros del estado Zulia, el problema va mucho más allá de simples reparaciones puntuales.

“Hablar de recuperar el sistema eléctrico hay que atacar todos los frentes… tienes el frente de generación, la transmisión, la distribución, de las conexiones o las disposiciones finales, porque en todos los frentes hay crisis”, afirmó Monnot.

Durante esta semana, usuarios, medios locales y reportes en redes sociales han documentado severas fallas eléctricas en estados como Zulia, Lara, Guárico, Monagas, Aragua, Carabobo, Portuguesa, La Guaira, Miranda, Distrito Capital, Nueva Esparta, Táchira y Anzoátegui.

Además, plataformas periodísticas como Efecto Cocuyo y El Pitazo reportaron nuevos “mega bajones” eléctricos y fluctuaciones de gran magnitud en varias regiones del país, especialmente en Zulia, Portuguesa, Aragua, Carabobo, Lara y Monagas.

Reuters también señala que el gobierno venezolano estaría impulsando un plan estimado en unos 100.000 millones de dólares para reconstruir el sistema eléctrico nacional. No obstante, las compañías extranjeras consultadas temen repetir experiencias anteriores relacionadas con contratos impagos, retrasos financieros y falta de seguridad jurídica.

Monnot considera que la falta de cambios estructurales y de confianza institucional hace prácticamente inviable una recuperación sostenida del sector eléctrico.

“Tiene que cambiarse el modelo y como ellos vieron que el modelo no va a cambiar porque Delcy es una continuidad de Nicolás Maduro dijeron "bueno, nosotros no vamos a invertir nada porque vamos a recuperar este sistema eléctrico", vamos a hacer una gran inversión y recuperar este dinero y esta inversión no lo vamos a tener a corto plazo y mientras exista este modelo esto va a ser inviable”, aseguró.

La investigación de Reuters también cita a un ejecutivo de una empresa proveedora de equipos eléctricos que, tras visitar Venezuela, afirmó que el deterioro acumulado por años hace que las necesidades técnicas sean prácticamente ilimitadas.

“Volví de Venezuela muy escéptico… Las plantas eléctricas no han recibido mantenimiento adecuado en 10 años, así que las necesidades son casi infinitas. Pero aún no tienen ni idea de cómo nos van a pagar”, indicó el representante empresarial citado por Reuters.

En medio de la crisis, también han surgido denuncias sobre trabas institucionales para atender emergencias eléctricas. En el estado Aragua, el alcalde del municipio San Sebastián, Andrés Aular, denunció públicamente que la estatal Corpoelec se negó a instalar un transformador adquirido por la alcaldía debido a que la donación provenía de un opositor político. La comunidad afectada llevaba seis días sin servicio eléctrico.

Especialistas advierten que las protestas podrían incrementarse en las próximas semanas debido al aumento de las temperaturas y la creciente demanda energética. Según Monnot, sin inversión sostenida, descentralización del servicio, garantías de pago y mantenimiento constante, la recuperación del sistema eléctrico venezolano seguirá enfrentando enormes obstáculos.

En febrero, Chris Wright, Secretario de Energía de Estados Unidos, llegó a Caracas, convirtiéndose en el funcionario de más alto rango del gobierno estadounidense que visitaba la Venezuela en la nueva era de relaciones bilaterales, tras la captura del dictador Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

La Embajada de los Estados Unidos en Venezuela dijo a su llegada que "el sector privado estadounidense será fundamental para impulsar el sector petrolero, modernizar la red eléctrica y desbloquear el enorme potencial de Venezuela".