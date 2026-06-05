Crecen protestas en Cuba; denuncian despliegue policial y arresto de menores (VIDEO)

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Protestas con cacerolazos se han registrado por más de una semana consecutiva en La Habana y otras partes de Cuba, motivadas por los extensos cortes eléctricos que afectan a gran parte del territorio nacional. Residentes de la capital han manifestado su inconformidad durante más de siete días continuos.



Jonathan Báez, vecino del municipio Boyeros, reportó que los hogares permanecen sin fluido eléctrico por ciclos que superan a veces las 72 horas, "aquí en la capital" -aclara- "en las provincias del campo, debe estar mucho peor todavía".

De acuerdo con los testimonios, la población pierde sus alimentos por la imposibilidad de mantenerlos refrigerados en un contexto de inflación constante. Báez añadió que a la falta de energía se suman la carencia de agua potable en las viviendas y la pérdida de empleos debido a la paralización general del país.



“No tienen agua porque como no hay electricidad, entonces no pueden bombear el agua tampoco y perder el trabajo cantidad de gente. Yo hace más de 3 meses que trabajo, inventando”.



La activista Lucinda González informó desde La Habana que el miércoles se produjo una manifestación masiva en Boyeros, donde los habitantes de repartos como Primero de Mayo y 20 de Aniversario salieron a las calles.



“Todo Boyeros- que llevan más de 46 horas sin corriente- se botaron para la calle a tocar caldero y habían niños tocando calderos, detuvieron a 2 niños, uno de 12, uno de 13”, dijo.





En el barrio La Güinera se mantiene un despliegue permanente de efectivos policiales. Griselia, una vecina de la zona, confirmó a Martí Noticias que las autoridades están utilizando drones de vigilancia en el área.



“Y la gente grita 'queremos luz, queremos agua' y tocan calderos y sale la policía. Todos los días tiran drones, la brigada especial y mucho más y los drones esos como si fueran cometas. Tienen luces, te lo ponen casi en la cara”, agregó.



A través de las redes sociales se han reportado focos de protestas el jueves en puntos de la capital como la Ciudad Deportiva, el municipio Boyeros, la calle Tulipán, El Vedado y Centro Habana.



Asimismo, se registraron manifestaciones en el interior del país, específicamente en el poblado de Guatemala, perteneciente al municipio holguinero de Mayarí, donde un grupo numeroso de personas se manifestó en plena vía pública, donde según un video posteado en Facebook se podía ver a los residentes gritando libertad.



En el barrio habanero de Santos Suárez, las muestras de descontento son diarias. La activista Dunia Medina, quien vive allí, confirmó desde esa localidad que los vecinos protestan tras acumular más de 48 horas consecutivas sin servicio eléctrico. “Ayer hubo protestas en la mañana en lo que fue en Heredia. Cacerolazos y de todo. Demasiadas horas sin el servicio eléctrico, sin agua, sin comida, sin nada”.