Colombia pide a EEUU que suspenda aranceles a sus productos

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El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, pidió a Estados Unidos que sean suspendidos temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos.

Según anunció el mandatario en sus redes sociales, sostuvo una "muy fructífera conversación telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio", en la que ratificó la determinación de su gobierno de fortalecer "la histórica y trascendental alianza entre Colombia y los Estados Unidos".

"Le reiteré mi solicitud para que sean suspendidos temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos. Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del Gobierno de los Estados Unidos para avanzar en ese propósito", aseguró el presidente.

"He dado instrucciones al ministro de Comercio, Mauricio Gómez, para que viaje hoy mismo a Washington y se ponga personalmente al frente de este tema. Le agradecí al secretario Rubio todo el apoyo que Estados Unidos le ha brindado a Colombia frente a la tragedia: ayuda económica, asistencia humanitaria y equipos de rescatistas", informó De la Espriella.

El terremoto de magnitud 7,4 registrado la semana pasada en el suroeste y centro del país ha dejado un balance de cientos de muertos, heridos y desaparecidos y los daños materiales se calculan entre 9.589 millones de dólares.

El mandatario informó que, de acuerdo con el último balance oficial, 289 personas murieron, 4.187 resultaron heridas y 143 continúan desaparecidas.

De La Espriella precisó el lunes que unos 7.830,8 millones de dólares corresponden a las pérdidas de edificaciones y 1.759 millones de dólares a las de infraestructura.