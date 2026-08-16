De la Espriella agradece a Trump ayuda a Colombia tras el terremoto

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El presidente de Colombia, De la Espriella, informó el sábado que sostuvo una conversación telefónica de aproximadamente diez minutos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar la situación que enfrenta el país tras el reciente terremoto.

En una publicación difundida en la red social X, el mandatario colombiano señaló que agradeció a Trump la ayuda económica y el respaldo de los equipos de rescate estadounidenses desplegados ante la emergencia.

De la Espriella también indicó que el presidente estadounidense expresó sus condolencias por las víctimas del sismo y manifestó solidaridad con las familias afectadas por la tragedia.

Según el gobernante colombiano, durante la conversación expuso los desafíos que enfrenta su administración para reconstruir el país en medio de una compleja situación económica. Asimismo, aseguró que solicitó a Trump considerar una suspensión temporal de los aranceles que afectan a los productos colombianos.

"Le pedí que considerara la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto", escribió.

El presidente afirmó que el diálogo se desarrolló en un ambiente "muy amigable y cordial" y aseguró que Trump reiteró su afecto por Colombia y por el pueblo colombiano.

De la Espriella destacó además la importancia de la relación bilateral entre Bogotá y Washington en el contexto de la recuperación posterior al desastre natural.

"Hoy, más que nunca, la alianza entre Colombia y Estados Unidos es un imperativo para la reconstrucción de nuestra amada nación", expresó el mandatario en su mensaje.

La Administración Trump anunció el viernes una ayuda humanitaria adicional de 11 millones de dólares para Colombia, para un total de 26,5 millones, tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el 10 de agosto. Estos recursos se canalizarán a través de la Cruz Roja, UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos para atender prioridades de salud, refugio, alimentación y evaluación de infraestructuras, dijo en una nota oficial el Departamento de Estado estadounidense.

Alrededor de 290 personas han fallecido, la mayoría en las ciudades de Cali y Pereira, mientras otras 140 siguen desaparecidas y cerca de 4.000 resultaron heridas a causa del sismo, según datos oficiales del sábado por la noche.