Cifra de fallecidos por sismo en Colombia asciende a 265; 496 personas siguen desaparecidas

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Las autoridades colombianas continuaban evaluando el impacto del devastador sismo que sacudió al país. El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, informó el miércoles que la cifra de fallecidos ascendía a 265 personas, mientras que 496 permanecían desaparecidas y 3,494 resultaron heridas.

El número de familias afectadas por el desastre ascendía a 25,872, informó el mandatario en declaraciones a la prensa.

"Nuestros esfuerzos principales están concentrados en los desaparecidos. Para eso estamos actuando con todas nuestras capacidades y también valiéndonos de la ayuda internacional que empieza a llegar a Colombia", señaló De la Espriella.

En un recuento de daños, el presidente colombiano informó que se han contabilizado 11,347 viviendas destruidas, 53,526 que sufrieron algún tipo de afectación, 144 edificios colapsados, 1,819 centros educativos averiados y 179 centros de salud con fallas estructurales, entre otras afectaciones por el sismo.

En Cali, la tercera ciudad más poblada del país, los equipos de emergencia comenzaron a descartar la posibilidad de encontrar sobrevivientes en la mayoría de los sitios afectados y pasaron a la fase de remoción de escombros.

La decisión refleja el cambio en la naturaleza de las operaciones de respuesta, una vez transcurridas las primeras 72 horas, consideradas cruciales para localizar personas con vida tras un desastre de esta magnitud.





Entretanto, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó este jueves que se han registrado más de 150 réplicas desde el terremoto principal. La persistente actividad sísmica aumenta la tensión entre los sobrevivientes y complica las labores de búsqueda y rescate, debido al riesgo que representan las estructuras dañadas y los escombros inestables.



Solo este jueves, el SCG había compartido en redes sociales información sobre al menos cuatro eventos sísmicos en el país en las últimas horas.

Las labores de rescate y asistencia humanitaria continuaban este jueves en varias zonas afectadas, mientras miles de familias enfrentan las consecuencias de uno de los desastres naturales más graves registrados recientemente en el país.