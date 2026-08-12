Ayuda internacional comienza a llegar a Colombia tras el terremoto

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Estados Unidos, México, El Salvador y la Unión Europea figuran entre los gobiernos y organismos que han anunciado asistencia para atender la emergencia. La respuesta incluye desde equipos especializados de búsqueda y rescate hasta insumos humanitarios y recursos económicos, mientras las autoridades colombianas continúan identificando las necesidades más urgentes en las zonas afectadas.

Los equipos de emergencia continúan buscando sobrevivientes entre los escombros, el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha comenzado a canalizar solicitudes específicas de asistencia a otros países.

Estados Unidos anunció que, a petición de la administración colombiana, el Departamento de Estado movilizó equipos técnicos especializados en búsqueda y rescate urbano, conocidos como USAR, procedentes del condado de Fairfax, Virginia, y del condado de Los Ángeles, California.

Los especialistas estadounidenses apoyarán las operaciones de búsqueda y rescate que se mantienen activas en Colombia.

Washington señaló que continúa trabajando directamente con las autoridades colombianas mientras se evalúan las necesidades generadas por el desastre y aseguró que la administración del presidente Donald Trump está preparada para proporcionar asistencia adicional.

Estados Unidos también anunció 15,5 millones de dólares en asistencia de emergencia para Colombia, destinada, entre otras necesidades, a refugios, alimentos y otros recursos para atender a los damnificados.

El Salvador, por su parte, prepara el envío de 100 toneladas de ayuda humanitaria distribuidas en dos aviones de carga. El presidente Nayib Bukele explicó que Colombia solicitó específicamente insumos para las familias afectadas y comunicó al gobierno salvadoreño que, por el momento, no requería el envío de personal médico o de rescate debido a que sus propios equipos se encuentran desplegados.

Este miércoles, el presidente Bukele actualizó la operación y confirmó que el primero de los aviones ya se encuentra en camino hacia Colombia con 51 toneladas de ayuda humanitaria. El segundo vuelo está previsto posteriormente para completar las 100 toneladas anunciadas.

Desde México también se ha movilizado asistencia. Integrantes de los Topos de México llegaron a Cali para apoyar las operaciones de búsqueda. Se trata de rescatistas especializados en estructuras colapsadas, con décadas de experiencia en la atención de terremotos y otras catástrofes en distintos países.

A la respuesta también se sumó este miércoles la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que el bloque pondrá a disposición 2 millones de euros, aproximadamente 2,3 millones de dólares, para apoyar a las comunidades ubicadas en las zonas más afectadas.

“Mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate, la UE está apoyando a Colombia siempre que sea posible”, señaló von der Leyen al anunciar los recursos.

La Unión Europea también había activado el servicio satelital Copernicus para contribuir a las operaciones de emergencia y facilitar información sobre las áreas afectadas.

Las operaciones de búsqueda continúan este miércoles y el número de víctimas podría seguir aumentando a medida que los rescatistas logren acceder a estructuras colapsadas y a comunidades afectadas.

La respuesta internacional también continuará ajustándose a las solicitudes del gobierno colombiano, que ha comunicado a algunos países que su prioridad en esta etapa son los insumos humanitarios para atender a las familias damnificadas, mientras mantiene desplegados sus propios equipos médicos y de emergencia.