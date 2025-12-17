Clima de represión en Cuba "no da tregua"

Getting your Trinity Audio player ready...

El Centro de Denuncias Defensa CD asegura que la represión desplegada por el régimen de Cuba "no se limita a episodios puntuales, sino que constituye un mecanismo permanente de control social".

Un informe enviado a nuestra redacción, correspondiente al mes de noviembre, menciona 194 violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del régimen cubano.

"Estas acciones afectaron a 108 personas, entre ellas 81 hombres y 27 mujeres, y reflejan la continuidad de un clima de represión que no da tregua a quienes ejercen su derecho a expresar ideas distintas a las oficiales", precisa la agrupación surgida el mes pasado con el objetivo de documenta, monitorear y denunciar la represión en Cuba.



Los testimonios y reportes recibidos muestran que noviembre fue un mes especialmente tenso, caracterizado por operativos policiales constantes, vigilancia sobre activistas, citaciones intimidatorias y restricciones para impedir desplazamientos de opositores y familiares.



Entre las Provincias con mayor número de violaciones documentadas están La Habana, con 55 casos; Holguín, con 30 casos; y Santiago de Cuba, con 25 casos.

Defensa CD denuncia además 37 detenciones arbitrarias, "muchas de ellas de forma violenta o sin informar a las familias del paradero de la persona detenida, y forman parte de un patrón que busca interrumpir cualquier esfuerzo de organización cívica, impedir reuniones pacíficas y castigar a quienes denuncian abusos o comparten contenido crítico en redes sociales".

Además llama la atención sobre 48 presos políticos en riesgo, de los cuales 36 fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes dentro de establecimientos penitenciarios.



El informe destaca como un Caso Urgente el de José Antonio Pompa, activista y promotor de Cuba Decide, quien permaneció 30 días en huelga de hambre.



"La situación de noviembre demuestra que la represión no solo persiste: se adapta, se endurece y se dirige con precisión contra quienes tienen un rol activo en la defensa de las libertades básicas. Desde Defensa CD insistimos en la necesidad de que los organismos internacionales mantengan vigilancia permanente sobre Cuba y actúen con urgencia ante los casos más graves", concluye el reporte.



Defensa CD, lanzada en noviembre pasado en la Universidad Internacional de Florida (FIU), retoma el trabajo del Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana (FDP) y cuenta con un observatorio de libertad religiosa y un equipo para la observación de denuncias de represión.