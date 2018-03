Cine independiente cubano se exhibe en Miami como "fruta prohibida"

El cine independiente cubano se ha ganado otro espacio de exhibición en Miami entre los días 23 y 29 de marzo con la muestra “Fruta Prohibida: Cine independiente cubano en el siglo XXI”, en el Coral Gables Art Cinema (CGAC, siglas en inglés).

El programa cuenta con 25 filmes -documentales, cortos y largometrajes de ficción- que se presentarán en 18 funciones, varias de ellas con la presencia de actores y directores.

“Son valientes y vuelan bajo el radar. Abordan una realidad que se pasa por alto o se habla en voz baja. Armados con poco más que su inmenso talento y un sentido del humor primordial, los cineastas independientes cubanos se han labrado un nicho importante para sí mismos”, comentó Nat Chediak, director de programación del Coral Gables Art Cinema y organizador de la muestra.

El ciclo comenzará el 23 de marzo a las 7 pm con el estreno en Miami del documental Nadie, del realizador Miguel Coyula, una reflexión sobre la revolución cubana desde la perspectiva del poeta Rafael Alcides, quien pasó de ser uno de sus admiradores a disidente y crítico. Coyula, quien reside en la isla, presentará el filme.

Esa misma noche, a las 9:15 pm se proyectará Cuba: Oferta especial, todo incluido, el más reciente documental de Enrique Colina, un retrato de la isla al borde de la apertura diplomático con Estados Unidos en 2014.

La proyección será precedida por dos cortos del joven realizador Juan Carlos Daranas (Yunaisy, Cuatro puertas) y dos cortos filmados con celular del cineasta Juan Carlos Cremata, quien presentará ambos materiales: Gisselle y A profesional training.

El programa del ciclo cuenta además con las presentaciones de:

Rebeldes con causa (24 y 26 de marzo), que agrupa dos documentales del cineasta Manuel Zayas sobre el tema de la censura: Seres extravagantes y Café con leche.

Eduardo del Llano: Nicolás y compañía (24 y 28 de marzo): Nicanor O’Donnell, el personaje satírico del guionista y realizador Del Llano, estará presente en el ciclo de cine con la exhibición de Épica, el corto más reciente, así como Dominó, Casting y No somos nada. Los actores Mario Guerra y Tomás Cao estarán presentes en la proyección.

Todo sobre las mujeres (25 y 26 de marzo): Un vistazo a la realidad de la mujer cubana, lejos del grito de guerra del movimiento Me Too. Se proyectarán Abecé de la realizadora Diana Montero, In Mater Dei, de Eliécer Jiménez Almeida, y Todas iban a ser reinas, de Gustavo Pérez Fernández.

Enrique Colina: ese ojo que te ve (25 y 27 de marzo), presentará los documentales del conocido realizador y crítico de cine La vaca de mármol, y Los bolos en Cuba y una eterna amistad.

Ricardo Figueredo Oliva: más real que la ficción (25 y 27 de marzo): Mucho antes de los misteriosos ataques sónicos que afectaron a diplomáticos de Estados Unidos y Canadá y fracturaron las relaciones entre Washington y La Habana, Figueredo ideó una historia de asombroso parecido en su “mockumentary” Operación Alfa o lo que le pasó a Benito Manso. La cinta se proyectará junto con Sexo, historias y cintas de video, un juego de palabras y homenaje de Figueredo a la famosa película de Steven Soderbergh.

El ciclo incluye también las proyecciones de Video de familia y Frutas en el café, de Humberto Padrón; Usufructo de Eliécer Jiménez; Los bañistas, de Carlos Lechuga; y Afuera, de Vanessa Portieles y Yanelvis González.

El sábado 24 de marzo, a la 1 pm de la tarde en el Coral Gables Museum – al cruzar la calle desde el cine- se realizará un panel de discusión con los cineastas participantes, moderado por Nat Chediak y Alejandro Ríos, promotor cultural y colaborador del Coral Gables Art Cinema.

Allí mismo, el domingo 25 a las 11 am se presentará el libro La mirada indiscreta, colección de ensayos de Alejandro Ríos, muchos de los cuales hacen referencia al cine cubano.

El ciclo “La fruta prohibida” está inspirada en la serie, Cuban Cinema under Censorship, organizada por el Museo de Arte Moderno de (MoMA) en Nueva York.