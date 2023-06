Cinco cubanos entre los finalistas para el Juego de las Estrellas

Cinco cubanos quedaron entre los finalistas de las votaciones populares para elegir a los peloteros que participarán en el Juego de las Estrellas que se disputará el 11 de julio en el T-Mobile Stadium de Seattle.



El primera base Yandy Díaz, de los Rays de Tampa Bay, su compañero de equipo, el jardinero Randy Arozarena, los también guardabosques Yordán Álvarez, de los Astros de Houston, Adolis García, de los Rangers de Texas, y Lourdes Gurriel, de los Diamondbacks de Arizona, estuvieron entre los más votados de los fanáticos.



Eso les permite continuar en carrera en la segunda fase de votaciones, que determinará quiénes serán los jugadores abridores en el partido estelar.



Pero de facto, ya prácticamente les garantiza la presencia, al menos como reservistas, en el Juego de las Estrellas, una experiencia que de ese quinteto sólo han vivido anteriormente Adolis, en el 2021, y Yordán en el 2022.



Estas son las listas completas de los finalistas para el Juego de las Estrellas.



Liga Americana:



Receptores: Adley Rutschman (Orioles), Jonah Heim (Rangers).



Primera base: Vladimir Guerrero Jr. (Azulejos), Yandy Díaz (Rays).



Segunda base: Marcus Semien (Rangers), Whit Merrifield (Azulejos).



Tercera base: Josh Jung (Rangers), Matt Chapman (Azulejos).



Campocorto: Bo Bichette (Azulejos), Corey Seager (Rangers).



Jardineros: Aaron Judge (Yankees), Mike Trout (Angelinos), Randy Arozarena (Rays), Yordan Álvarez (Astros), Kevin Kiermaier (Azulejos), Adolis García (Rangers).



El japonés Shohei Ohtani, de los Angelinos de Los Ángeles, fue el más votado entre todos los jugadores de la Americana y aseguró desde ya su puesto como bateador designado.



Liga Nacional:



Receptores: Sean Murphy (Bravos), Will Smith (Dodgers).



Primera base: Freddie Freeman (Dodgers), Matt Olson (Bravos).



Segunda base: Luis Arráez (Marlins), Ozzie Albies (Bravos).



Tercera Base: Nolan Arenado (Cardenales), Austin Riley (Bravos).



Campocorto: Orlando Arcia (Bravos), Francisco Lindor (Mets).



Bateador Designado: J.D. Martinez (Dodgers), Bryce Harper (Filis).



Jardineros: Mookie Betts (Dodgers), Corbin Carroll (Diamondbacks), Lourdes Gurriel Jr. (Diamondbacks), Michael Harris II (Bravos).



Mientras, el venezolano Ronald Acuña, de los Bravos, tiene garantizado un puesto como abridor entre los guardabosques, al ser el más votado de todo el viejo circuito.



La segunda fase de las votaciones, que determinará quiénes serán los abridores, comienza la semana próxima, desde el lunes 26 hasta el mediodía del jueves 29. Los titulares serán anunciados ese mismo día a través de la cadena ESPN.



El año en que más cubanos estuvieron presentes en el Juego de las Estrellas fue 1968, con seis, cuando el pitcher Luis Tiant, el receptor Joe Azcue, el campocorto Bert Campaneris y el jardinero Tony Oliva participaron por el equipo de la Liga Americana, mientras que por la Nacional estuvieron el antesalista Tany Pérez y el torpedero Leonardo Cárdenas.



Esa cifra podría igualarse en esta ocasión, si el relevista Yennier Cano, de fenomenal faena con los Orioles de Baltimore, es escogido por el manager Dusty Baker, quien se ganó ese derecho al coronarse en la Serie Mundial con los Astros.



Cano ha sido una de las claves del bullpen que tiene a los Orioles en una sorpresiva carrera hacia la postemporada, con un hermetismo casi absoluto en 31 partidos lanzados.



En total, el derecho de Ciego de Ávila ha trabajado 37.1 entradas, con una victoria sin derrota, efectividad de 0.96, con apenas cuatro limpias permitidas, 34 ponches y cuatro juegos salvados.



El gran ausente entre los cubanos, que no logró el corte en las votaciones, es Jorge Soler, de los Marlins de Miami, quien va segundo de los jonroneros en la Nacional, con 21, aunque podría ser llamado a última hora, en caso de que alguno de los elegidos no pueda participar por lesión.



Ese es el caso de Yordán Álvarez, quien está actualmente en la lista de inhabilitados por molestias en los oblicuos y no se sabe si estaría disponible para el clásico de las estrellas.



(Jorge Morejón. @labolanostra)