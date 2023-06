Opinión: Los 10 mejores matanceros en la historia de Grandes Ligas

Más de 40 de los peloteros cubanos que han jugado en las Grandes Ligas son originarios de Matanzas, la provincia que ha dado más jugadores al Salón de la Fama del béisbol en Cooperstown, New York.



Este Top 10 recoge varios nombres que serán recordados por siempre y que orgullosamente, representaron no solo a la isla, sino a la “Atenas de Cuba”.



10 – Jackie Hernández – Infielder (1965 – 1973)



Nueve fueron sus temporadas en las Grandes Ligas, en las que conectó 308 hits, empujó 121 carreras, se robó 25 bases y tomó 1480 turnos en el mejor béisbol del mundo con las camisetas de los Angeles de California, los Twins de Minnesota, los Reales de Kansas City y los Piratas de Pittsburgh.



9 - Bobby Estalella – Outfielder y Tercera Base (1935-36, 1939, 1941 – 1945 y 1949)



Roberto “Bobby” Estalella jugó nueve temporadas en las Grandes Ligas, en las cuales promedió para .282, con 44 jonrones, 13.1 de WAR y 308 remolcadas. La carrera de “El Tarzán”, como le decían por los gritos que daba antes de entrar a la caja de bateo, se vio afectada por una injusta suspensión del comisionado de la Major League Baseball A.B “Happy” Chandler, quien castigó a 18 peloteros incluido Estalella por haberse ido a jugar a la Liga Mexicana que, en aquel momento, representaba un conflicto para Las Mayores y eso le costó 5 temporadas al cubano.



8 – Paul Casanova – Receptor (1965 – 1974)



Paul Casanova jugó 10 años en el mejor béisbol del mundo con los Senadores de Washington y los Bravos de Atlanta y en su pasantía por las Grandes Ligas, bateó para .225, con 50 jonrones, 627 hits, 252 carreras remolcadas y fue seleccionado a un Juego de Estrellas.



7 – José Cardenal – Outfielder (1963 – 1980)



Por 18 años estuvo en las Grandes Ligas el matancero José Cardenal. Su promedio de bateo de .275, con 138 cuadrangulares, 936 anotas, 775 impulsadas y 1913 hits, lo convierten no solo en uno de los mejores matanceros que han pasado por el “Big show”, sino en uno de los mejores peloteros cubanos de todos los tiempos.



6 – Tony Taylor – Infielder (1958 – 1976)



Nacido en el Central Alava, Tony Taylor hoy ya no está con nosotros físicamente, pero su nombre ha quedado inmortalizado, no solo en el Salón de la Fama del béisbol cubano, sino en el de los Phillies de Philadelphia. Por 19 años, Taylor puso el nombre de Cuba en alto. 23.2 de WAR, dos veces elegido al Juego de Estrellas, 2007 hits, 1005 anotadas, 598 remolcadas y 75 jonrones fueron algunos de sus números que lo ubican entre los mejores de la historia.



5 – Leo Cárdenas – Campo Corto (1960 – 1975)



La historia de Leo Cárdenas es digna de ser recordada. Hoy, lo ubico en el número cinco entre los mejores matanceros que ha jugado Grandes Ligas, pero si se hace un TOP 10 de Cuba en general, estoy seguro que hay que ponerlo también.



Ganador de un guante de oro, 16 años en las Grandes Ligas, 118 jonrones de por vida, 1725 hits, 689 traídas al plato, .257 de bateo y cinco participaciones en Juegos de Estrellas, son parte de un currículo brillante del matancero.



4 – Bert Campaneris – Infielder (1964 – 1981, 1983)



Su nombre siempre viene ligado al día que jugo las nueve posiciones en Grandes Ligas, pero Campaneris fue mucho más que ese partido. 53 de WAR, 2249 hits (matancero con más imparables y el tercer cubano con más incogibles en la historia), 1181 anotadas, 646 remolcadas, 79 batazos de vuelta completa y la participación en seis Juegos de Estrellas dice mucho del nacido en el mismo barrio de quien les escribe, Pueblo Nuevo, Matanzas.



3 – José de la Caridad Méndez – Pitcher (Durante la década de 1920 y parte del 30)



Aquí empiezan el conteo del Top 3 y, claro, es aquí donde todo matancero se infla el pecho para decir que vienen tres miembros del Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas. En las miles de entrevistas que pudieron hacer muchos de los peloteros que jugaron en las Ligas Negras, la mayoría coincidió en algo: José Méndez ha sido uno de los pitchers más increíbles que jamás se subió en una lomita de pitcheo.



En este caso, prefiero no ponerles las estadísticas que en los sitios oficiales aparecen, pues lamentablemente, no hacen justicia a la extraordinaria carrera que tuvo Méndez y todos los que en esas Ligas jugaron. Las razones de la falta de números son obvias, las mismas que llevaron a la Major League Baseball a no tener un pelotero de raza negra hasta 1947. Pero, incluso en lo poco que se ha podido recuperar, José Méndez muestra impresionantes estadísticas.



Un orgullo de Cárdenas, de Matanzas, de Cuba y de todo el mundo del béisbol.



2 – Minnie Miñoso – Outfielder (1946 – 1949, 1951 – 1964, 1976, 1980)



Se hizo finalmente justicia con Minnie hace un año. Lamentablemente, y a mí mismo me lo dijo un año antes de morir, que no quería llegar a ser exaltado al Salón de la Fama después de fallecido, pero así pasó para tristeza de muchos.



La carrera de Miñoso, es no solo una que lo ubica de segundo en esta lista de los 10 Mejores Matanceros, sino que lo pone en el TOP 5 de peloteros cubanos que han pasado por las Grandes Ligas y me atrevo a decir que un TOP 25 de peloteros latinos que han desfilado por los equipos del mejor béisbol del mundo.



Nueve veces al Juego de Estrellas, tres guantes de oro, 53.2 de WAR, .299 de bateo de por vida, 195 jonrones, 2113 hits, 228 anotadas, 1089 remolcadas, 216 robadas en 20 años y tres décadas en la Major League Baseball.



1 – Martin Dihigo “El Maestro” – Utility (Toda la década del 20, 30, 40 e inicio de los 50)



El mundo del béisbol se impacta con Shohei Ohtani. En mi trabajo como escritor de béisbol y miembro de la BBWAA (Asociación de Escritores de Béisbol de los Estados Unidos) tengo que ver e incluso leer dentro de mis propios colegas que “lo de Ohtani es algo nunca antes vistos”. Están equivocados. Ya se vio, ya existió un Ohtani y fue increíble.



Su nombre fue Martin Dihigo y nació en Cidra, Matanzas. Todo el que jugó con Dihigo tuvo que reconocer que era simplemente “El Maestro”. Pelotero de la gorra a los spikes. Una estrella como pitcher y una luminaria con un bate en las manos. Al igual que con José de la Caridad Méndez, sería injusto poner sus numeritos en los sitios oficiales de estadísticas, porque no recogen ni siquiera, un tercio de la carrera de quien para la mayoría de los estudiosos de las llamadas “Ligas Negras” y los propios jugadores que por ella desfilaron, fue simplemente: El mejor pelotero que jamás hayan visto en un terreno de béisbol.



Quiero hacer menciones especiales a jugadores como: Marcelino Guerra, Sandy Amorós, Guillermo Heredia, Esteban Montalvo, José Valdivieso, Eufemio Abreu, Eddie Oropesa y Bernardo Baró.



Este tipo de listas siempre son temas que se prestan al debate y estoy seguro de que existirán opiniones diferentes, pero en una cosa todos podemos estar de acuerdo: Matanzas y todos los matanceros pueden caminar con orgullo cuando se trata de sus peloteros en las Grandes Ligas.