Canadá otorgará a la OPS $5 millones de dólares para Cuba

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Canadá anunció el viernes una donación adicional para Cuba, que será en la mayoría gestionada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Anita Anand, Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá y Randeep Sarai, Secretario de Estado para el Desarrollo Internacional, anunciaron 5,5 millones de dólares adicionales en asistencia internacional para "responder directamente a las necesidades urgentes de los cubanos vulnerables".

"La Organización Panamericana de la Salud recibirá 5 millones de dólares de estos nuevos fondos para proteger la salud y el bienestar de las poblaciones vulnerables en Cuba", aclaró Exteriores.

La cancillería del país norteamericano recordó que el pasado 25 de febrero Canadá anunció que aceleraría un pago de 8 millones de dólares destinados a un programa de asistencia internacional del Programa Mundial de Alimentos y de UNICEF, con el fin de fortalecer la seguridad alimentaria y la nutrición a nivel local.

La iniciativa tiene como objetivo mejorar la disponibilidad y el acceso a servicios de salud esenciales, medicamentos críticos y suministros médicos, dijola cancillería.

Los fondos restantes se asignarán al Programa Mundial de Alimentos para proporcionar asistencia alimentaria a los cubanos y apoyar las necesidades logísticas y de combustible esenciales para la respuesta humanitaria.