"Un ajuste de cuentas": periodista deportivo cubano sobre juicio a su hija en Cuba

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El experiodista deportivo de la radio y la televisión en Cuba, Armando Campuzano, exiliado en Canadá, denunció a Martí Noticias que este 15 de abril se realizó en La Habana un juicio contra su hija, Wendy Campuzano, acusada de atentado por la supuesta agresión a una oficial de la policía, entre otros cargos.

Según explicó, la fiscalía solicita una condena de seis años de prisión para Wendy, madre de tres hijos. Campuzano considera que el proceso judicial constituye una suerte de ajuste de cuentas por un libro de su autoría escribió en el que denuncia la realidad de la isla bajo el régimen comunista.

“Se hizo el juicio. Aplazaron la sentencia para dentro de 15 días y le habrían puesto una medida cautelar”, dijo Campuzano, citando un breve mensaje telefónico que logró enviarle su hija a través de otro celular.

Campuzano afirmó que hasta el momento en el que habló con Martí Noticias no había podido tener más comunicación con su hija, ni tenía más detalles de lo que aconteció en ese juicio, que estaba previsto para este miércoles, a las 9:30 de la mañana.

El periodista deportivo cubano, quien reside en Canadá desde el 2017, había denunciado las amenazas contra su hija Wendy por parte de la Seguridad del Estado, coincidentemente, a partir de que él publicara, en 2025, su libro de denuncia sobre la isla bajo un régimen comunista: “Cuba, el Titanic del Caribe”.

“Todo empezó con un local que desde hace unos tres o cuatro años le entregó el gobierno de La Habana Vieja a mi hija para que viviera con sus tres hijos. Pero unos policías que residen en los bajos de ese local comenzaron a acosarla. Entonces, a raíz de la publicación de mi libro, empezaron los problemas más serios, las ofensas verbales y el litigio como tal”, aseguró Campuzano.

De acuerdo con el periodista deportivo cubano, en una de las discusiones que tuvo Wendy con representantes de la Vivienda, los policías y la Seguridad del Estado, un agente de la policía política le hizo una fuerte amenaza vinculada con su padre.

“En esa discusión, mi hija le pregunta a uno de los oficiales de la Seguridad del Estado que tenía que ver la Seguridad en ese tema. Y, en el careo, él le dice textualmente a ella: ‘Tú vas a pagar lo que el gusano de tu padre hizo’, refiriéndose al libro que yo había publicado”, explicó.

Campuzano comentó que, después de ese incidente, su hija puso en su casa una sábana con un cartel contra el gobernante Miguel Díaz-Canel y que, hace como un mes y medio, hubo que sacarla con una fianza de un arresto.

“Y en el acta de salida de prisión le ponen atentado, supuesta agresión a una oficial de la policía -que no ocurrió, que ni siquiera hay pruebas-, desorden público, desacato y hasta contrarrevolucionaria”, aseguró.

El pasado 12 de abril, la propia Wendy Campuzano publicó un video en su perfil de Facebook donde denunciaba las amenazas y los actos de intimidación por parte de policías y un agente de la policía política en La Habana.

"Estoy siendo amenazada e intimidada por dos oficiales aquí, de la PNR, y uno de la Seguridad del Estado. Me encuentro en medio de un proceso penal donde me están pidiendo seis años de prisión y yo no he hecho nada", denunció Wendy.

Su padre defendió la inocencia de su hija, a quien también las autoridades habrían amenazado con quitarle la custodia de sus tres hijos.

“Ella es inocente. No hay prueba ninguna contra ella. Puso una sábana, dijo que era ‘Patria y Vida’. Pero si van a meter preso a todo el que diga ‘Patria y Vida, estaría Cuba completa presa”, declaró Campuzano.

El periodista deportivo cubano también dijo a Martí Noticias que, curiosamente, hace como un año recibió en Canadá una llamada telefónica de un desconocido desde Estados Unidos, quien lo amenazó con todos sus hijos.

“Sabemos dónde viven tus cuatros hijos [dijo], y me colgó el teléfono”, reveló Campuzano.