"El hombre más odiado" de la ONU denuncia influencia de Cuba y otras tiranías en las Naciones Unidas

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Hillel Neuer siente que es "el hombre más odiado" de la Organización de Naciones Unidas, como director Ejecutivo de UN Watch lleva años denunciando los dobles estándares y sesgos en esa institución y en muchas ocasiones ha criticado la fuerte influencia del régimen de La Habana en distintas ramas de esa entidad que agrupa a 193 naciones.

En entrevista reciente con Aish, una organización judía ortodoxa internacional dedicada a la educación, Neuer explicó al rabino Daniel Rowe por qué las Naciones Unidas "es un lugar muy extraño".

"Les digo a mis pasantes y a nuestros asociados que comienzan a trabajar en las Naciones Unidas que se recuerden a sí mismos que están entrando en un mundo orwelliano, un mundo al revés. Es un universo distópico. Si uno vive en Canadá, en el Reino Unido o en Suiza, vive en una democracia, donde impera el Estado de derecho. No es perfecto, pero existe el Estado de derecho. Cuenta con tribunales independientes, elecciones libres, el principio de la mayoría y un respeto básico por los derechos individuales", apuntó.

Sin embargo, aclaró que "cuando uno entra en las Naciones Unidas, no encuentra ninguna de esas cosas. Se entra en un lugar donde las potencias incluyen a China, Rusia, Cuba y Venezuela; sí, Estados Unidos y otros países tienen cierta influencia, pero es un lugar donde muchas de las figuras destacadas del Consejo de Derechos Humanos —por ejemplo— son China, Qatar, Cuba y Pakistán. En cuanto a la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la República Islámica de Irán fue elegida miembro hace unos años. Y tienen influencia".

De sus intervenciones en casi todas las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde 2006, sobresalen sus discursos directos y confrontacionales contra las dictaduras y sus denuncias de los que el denomina la obsesión desproporcionada de la ONU con Israel.

"Soy el hombre más odiado de la ONU, y cada vez que entro por la escalera, se me recuerda ese hecho constantemente. Y no se trata solo de los «sospechosos habituales». Los sospechosos habituales serían las dictaduras. UN Watch no solo alza la voz contra el antisemitismo y los prejuicios antiisraelíes; también denunciamos a las tiranías. Traemos a víctimas de las peores dictaduras del mundo para que testifiquen ante las Naciones Unidas: héroes que han estado encarcelados —y que acaban de salir de prisión— en países como China, Irán, Zimbabue, Cuba o Pakistán. Por lo tanto, dado que abogamos por los derechos humanos y la democracia, las tiranías me odian", admite Neuer.

Para el también presidente fundador del Geneva Summit de Derechos Humanos y Democracia, la cumbre anual que reúne a disidentes de regímenes autoritarios de todo el mundo en la que han participado a varios activistas y opositores cubanos, "lo instructivo de trabajar en ONU es que "uno llega a probar, aunque sea un poco, lo que significa vivir bajo esos regímenes".

"Obviamente, es solo una pequeña muestra: no te están ametrallando en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos. Pero cuando tomo la palabra —y a menudo me interrumpen para intentar silenciarme—, entonces experimento, en una medida ínfima, el totalitarismo y la opresión que deben soportar quienes viven bajo esos regímenes", relató.

El director ejecutivo de UN Watch ha denunciado la elección de Cuba, a la Comisión de Prevención del Delito y de Justicia Penal, así como al Consejo de Derechos Humanos.