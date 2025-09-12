"Lo tenemos", joven de 22 años identificado como presunto asesino de Charlie Kirk

Getting your Trinity Audio player ready...

En una conferencia de prensa, el gobernador del estado de Utah, Spencer Cox, anunció el arresto del sospechoso por el tiroteo del activista conservador Charlie Kirk, que fue identificado como Tyler Robinson, de 22 años.

“Lo tenemos. La noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la Oficina del Sheriff del Condado de Washington con información de que Robinson les había confesado o insinuado haber cometido el incidente”, dijo el Gobernador.

Cuando las fuerzas de seguridad localizaron al sospechoso, que vestía una ropa similar a la que aparece en las fotografías que se hicieron públicas, dijo Cox.

El gobernador señaló además que, según un miembro de la familia, Robinson habló negativamente de la víctima antes del tiroteo. Añadió que se cree que el sospechoso actuó solo, aunque enfatizó en que que la investigación continúa.

El asesino de Kirk había eludido a la policía y a los agentes federales durante más de 24 horas tras el tiroteo del miércoles, cuando un solo disparo acabó con la vida del aliado cercano de Trump, durante una aparición en la Universidad del Valle de Utah.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel dijo que en 33 horas el sospechoso fue detenido y que el FBI está evaluado las pruebas forenses.





El presidente estadounidense, Donald Trump, en una entrevista con Fox News esta mañana ya había anunciado la detención de un sospechoso y dijo que, en caso de que sea declarado culpable, "espera" que el asesino del activista conservador sea condenado a muerte.

Trump había anunciado el jueves que le concederá a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad a Kirk.