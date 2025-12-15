Adolis García pacta con los Filis por un año y diez millones de dólares

Getting your Trinity Audio player ready...

El jardinero cubano José Adolis García ya tiene trabajo para la próxima temporada, tras pactar con los Filis de Filadelfia por un año y diez millones de dólares.



“El Bombi” es el segundo agente libre cubano en firmar durante el invierno para la campaña del 2026, luego de que lo hiciera el relevista Raisel Iglesias con los Bravos de Atlanta, también por un año y 16 millones.



García había llegado al mercado, luego de que su equipo anterior, los Rangers de Texas, no le ofrecieran contrato en su tercer y último año de arbitraje salarial, lo que lo convirtió automáticamente en agente libre.



El avileño, quien cumplirá 33 años el 2 de marzo proximo, debutó en 2018 con los Cardenales de St. Louis, pasó sus últimas seis temporadas en Texas y fue una figura fundamental en la conquista de los Rangers de la Serie Mundial del 2023.



Ese año estableció un récord de más carreras impulsadas en una postemporada, con 22, y resultó el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.



Tuvo además su mejor campaña regular, con 39 jonrones y 107 remolcadas, además de ganar el Guante de Oro en el jardín derecho y ser convocado por segunda vez al Juego de Estrellas.



Sin embargo, su producción declinó en el 2024 y se vio afectado por lesiones que limitaron su tiempo de juego en el 2025, razón por la cual los Rangers decidieron cortar los vínculos con el jugador.



En los Filis podría tener un renacer, en medio de una alineación poderosa que cuenta con Kyle Schwarber, Bryce Harper y Trea Turner como principales artilleros.



Asimismo, su llegada a Filadelfia alimenta las posibilidades de que el equipo se deshaga del cubanoamericano Nick Castellanos, quien, al igual que García, también se desempeña en el jardín derecho.



Castellanos, un año más viejo que el recién llegado (cumplirá 34 el 4 de marzo), ha entrado en una espiral descendiente en su carrera y defensivamente no tiene las capacidades de Adolis, por lo que el equipo buscaría un canje, o en caso extremo, lo pondría en asignación, término que se usa cuando un pelotero es despedido.



Tras la firma de García con Filadelfia, quedan como agentes libres los lanzadores zurdos Néstor Cortés y Cionel Pérez, y los jugadores de cuadro Yoán Moncada, José Iglesias y Andy Ibáñez, además de Yuli Gurriel, quien busca retornar al máximo nivel a sus 41 años.



También están en el mercado los jugadores de Ligas Menores Oscar Luis Colás, Malcolm Núñez, Randy Labaut, Orlando Martínez, Denny Larrondo, Yordys Valdés y Pedro Santos.



Este fin de semana, los Yankees de Nueva York firmaron a Ernesto Martínez Junior con un contrato de Ligas Menores e invitación al campo de entrenamientos primaverales, mientras que durante las Reuniones Invernales de la pasada semana en Orlando, los lanzadores derechos Sandy Gastón y Jorge Marcheco, y el catcher Raudelis Martínez, fueron seleccionados por los Nacionales de Washington, los Atléticos y los Medias Rojas de Boston, respectivamente, en el Draft de Regla 5.