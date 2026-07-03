Interlocutor de "El Cangrejo" se registra como agente extranjero

Getting your Trinity Audio player ready...

Victor Gilbert Mellor, candidato republicano al Congreso por el 2.º distrito de Rhode Island, se registró a mediados de junio como agente extranjero ante el Departamento de Justicia de EE.UU. bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).

Según los documentos presentados el 16 de junio de 2026 y reportados inicialmente por The Bulwark y The Providence Journal, Mellor se registró para entablar relaciones con líderes del Partido Comunista de Cuba.

En una entrevista telefónica realizada el jueves 2 de julio, Mellor declaró a The Providence Journal que nadie le paga por interactuar con funcionarios gubernamentales en Cuba, confirmó que ha visitado la isla en dos ocasiones durante los últimos meses y que probablemente regresará en algún momento de julio.

En Cuba su principal interlocutor mencionado es Raúl Guillermo Rodríguez Castro “El Cangrejo”, nieto del general Raúl Castro y figura cercana al círculo de poder en la isla, que ha participado en varias reuniones oficiales con representantes estadounidenses.

"Estoy en Cuba trabajando para los ciudadanos del estado de Rhode Island", dijo Mellor a The Journal.

En el registro FARA, Mellor asegura: “Ofrecimos estrategias y sugerencias de contenido para redes sociales: cómo publicar ideas. Propusimos ideas para sitios web efectivos y creamos un breve video inédito que muestra malentendidos culturales (...) Deliberamos sobre ideas para mejorar las relaciones cubano-estadounidenses, sugerimos contenido y analizamos cómo se comunican los cubanos entre sí en comparación con la comunicación entre los estadounidenses.”

“Estas actividades tienen como objetivo promover la comunicación y comprender las diferencias culturales para ampliar la perspectiva y superar los desafíos comunicacionales", agrega la declaración.

Mellor ha mantenido contactos con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, funcionarios de visados, la Dirección de Asuntos Americanos de la cancillería cubana, el Ministerio del Interior y la Dirección de Seguridad Personal.

A finales de mayo de 2026, Mellor viajó a La Habana para entregar suministros humanitarios y sostuvo dos cenas prolongadas (aproximadamente 4,5 horas en total) con Rodríguez Castro. Regresó a la isla a principios de junio.

Tal como informó USA TODAY: "La mañana del 6 de junio, Mellor estaba de vuelta en el aeropuerto Logan de Boston para otro viaje a La Habana".

En declaraciones públicas y en su campaña, Mellor ha elogiado la visión de Rodríguez Castro, afirmando que es “muy prometedora” y que está “totalmente abierto” a conversaciones con el presidente Donald Trump.



El Departamento de Estado de Estados Unidos ha confirmado públicamente que Mellor no está autorizado para hablar en nombre del gobierno estadounidense ni está involucrado en las acciones de la administración.

La Cuban-American National Chamber of Commerce también ha negado que este ciudadano actúe en representación de esa entidad.

El actual congresista demócrata Seth Magaziner, a quien Mellor busca derrotar en noviembre, reaccionó con dureza: “Un agente registrado de una dictadura extranjera no debería representar a Rhode Island en el Congreso. Punto.”

Dentro del propio Partido Republicano, el otro precandidato Dr. Stephen T. Skoly Jr. exigió a Mellor que suspenda inmediatamente todos los viajes a Cuba y Venezuela, revele quién organizó y financió las reuniones, y coopere con cualquier revisión federal.