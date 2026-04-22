"Descolocar al régimen", cada anuncio sobre charlas con el gobierno de Trump pone en jaque a La Habana

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Las filtraciones sobre reuniones secretas entre Washington y la élite del poder en Cuba han generado una notable incomodidad en el régimen de la Isla, acostumbrado a controlar férreamente el flujo informativo.

Este escenario de tensión diplomática ocurre tras confirmarse el acercamiento entre funcionarios estadounidenses y figuras clave del entorno de Raúl Castro.

En el programa Las Noticias como son, la directora del diario independiente 14ymedio, Yoani Sánchez, destacó la inquietud que reina en la capital cubana ante la pérdida de la hegemonía narrativa sobre las negociaciones bilaterales.

“Evidentemente forma parte de la estrategia de Washington, o sea, esto no es un accidente, sino que está muy bien calculado para descolocar al régimen de La Habana, pero también para ir midiendo la reacción del exilio, la ciudadanía cubana dentro de la isla y la opinión pública internacional”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó oficialmente que un funcionario designado sostuvo una reunión privada con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como 'El Cangrejo' y nieto del general Raúl Castro. El encuentro tuvo lugar al margen de las reuniones oficiales entre representantes de ambos países llevadas a cabo el pasado 10 de abril en La Habana.

“No tiene capacidad, que este hombre esté al frente de negociaciones, muestra el nivel de desconfianza que hay dentro de la cúpula del régimen y como el dictador Castro no quiere desligarse de lo que está pasando”, dijo, en el mismo espacio, el periodista exiliado en México, José Luis Tan.

Aunque el gobierno cubano desmintió públicamente a través de Alejandro García del Toro, subdirector general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, la existencia de un ultimátum de dos semanas para liberar a presos políticos de alto perfil, información divulgada inicialmente por USA Today, confirmó la realización del encuentro con el entorno de Castro.

“No le quedó más remedio que salir a poner un poco el parche, a decir que no hay presiones, pero la historia siempre ha demostrado que cuando el régimen cubano dice ‘esto no es así’, es porque está pasando así”, señaló Tan.

De acuerdo con las revelaciones, las excarcelaciones de figuras clave de la disidencia formarían parte de un gesto de buena voluntad por parte de La Habana. A cambio, se buscaría avanzar en otros asuntos de interés mutuo, incluidos posibles cambios económicos y políticos dentro de la isla, en medio de una profunda crisis energética y social.

“Algo muy beneficioso, según las informaciones que han salido, es que Estados Unidos esté poniendo por delante a los presos políticos y todos sabemos que el régimen cubano siempre los ha utilizado como moneda de cambio, cada vez que la situación dentro de Cuba se le aprieta, utiliza los presos políticos, desgraciada, o afortunadamente, como moneda de cambio”, puntualizó Tan.

“Ahora hay que ver si el régimen cubano va a cumplir o no esta demanda impuesta por el gobierno de Estados Unidos. Hay que ver hasta qué punto está dispuesto a ceder y a soltar el poder”, precisó.

Las conversaciones se producen en un momento de presión geopolítica sobre la Isla, buscando el régimen cubano una válvula de escape a la crítica situación económica que atraviesa la nación.

“Yo creo que esta es una negociación que se está armando sobre la marcha, como todas estas conversaciones, pero lo que sí está ocurriendo es que está erosionando brutalmente la figura de Miguel Díaz-Canel, porque cada vez que sale una filtración resulta que es contraria a lo que Díaz-Canel acaba de asegurar o sigue repitiendo”, recalcó la directora de 14y medio.