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La Embajada de EEUU en Cuba lanzó esta semana la iniciativa "Tardes Americanas", una serie de eventos culturales en los que destaca a artistas cubanos que fusionan la cultura estadounidense a sus obras, como parte de las actividades por los 250 años de independencia.



La sede diplomática estadounidense destacó en una publicación en sus redes sociales que con el aniversario de los dos siglos y medio de independencia del dominio británico, EEUU también celebra las múltiples formas en que se expresa la libertad, especialmente a través del arte, la música, la danza y otras manifestaciones culturales que reflejan la identidad de los pueblos.

Según la embajada, las expresiones artísticas destacadas en "Tardes Americanas" reflejan los vínculos históricos y creativos entre Cuba y Estados Unidos.

La publicación subraya que ambos países, unidos por la historia y la creatividad, han construido un legado cultural compartido que trasciende generaciones.

El jefe de misión diplomática de EEUU en La Habana, Mike Hammer, celebró en su residencia, el 28 de enero pasado, el primer evento oficial por los 250 años de libertad, que la Embajada promociona en sus redes con la etiqueta #Freedom250.



"Qué mejor fecha que el natalicio de José Martí", dijo entonces el alto diplomático, quien lamentó que muchos cubanos invitados no pudieran asistir "por detenciones y amenazas del régimen". Durante ese encuentro, el secretario de Estado Adjunto Christopher Landau envió un mensaje al pueblo cubano en el que señaló que el régimen cubano "se está tambaleando, no va a durar mucho más".