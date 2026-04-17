Hammer y pastores hablan sobre el deseo de los cubanos de un futuro "próspero, alegre y libre"

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El encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, recibió este viernes a dos ministros evangélicos cubanos, con quienes dialogó sobre el presente y el futuro de la Isla.

“Nuestro jefe de misión Mike Hammer se reunió con dos pastores de la Alianza Cristiana, la Pastora Vivian Barrero Toledo de Las Tunas y el Pastor Yoendris Vázquez Vega de Camagüey”, escribió la sede diplomática en X.

“Hablamos sobre el deseo del cubano de a pie de tener un futuro próspero, alegre y libre”, publicó la Embajada sobre el encuentro entre el Jefe de la misión estadounidense en Cuba y los líderes evangélicos cubanos.

En declaraciones exclusivas a Martí Noticias desde Cuba, la pastora Barredo Toledo, quien ya se había encontrado con el diplomático en 2025, aseguró que la reunión “fue una gran oportunidad, una visita muy productiva”.

“Es una excelente persona, nunca habíamos tenido algo así en Cuba, y eso nos motiva mucho, nos da esperanza”, afirmó la pastora evangélica, que reside en la ciudad de Las Tunas, pero su Ministerio abarca todo el país.

Desde su llegada al país, Hammer ha rediseñado la forma de llegar conectar con el pueblo y los activistas de oposición, interactuando directamente con “los cubanos de a pie”, por lo cual ha visitado varias provincias del país.

Durante una visita reciente a Anna Sofía Benítez, conocida en redes como Anna Bensi, el diplomático dijo que siempre le comenta a quienes lo invitan que con gusto los visita, “pero lo último que quiero es que tengan problemas”.

El Jefe de la misión de Estados Unidos en Cuba se referiría a la repulsión que genera en autoridades del régimen sus recorridos por pueblos y ciudades y la represión que provocan sus conversaciones directas con la población.

Durante sus visitas, Mike Hammer ha podido conocer de primera mano las necesidades de los cubanos y, además, supervisar las ayudas que el Gobierno de EEUU ha hecho llegar a Cuba a través de la Iglesia Católica.

Además del encuentro con la joven creadora de contenidos Anna Bensi, en las últimas semanas Hammer visitó a los artistas Ilse Antón y Rafael Pérez en su galería “Lavandería” y al periodista y escritor independiente Boris González.

También hizo una visita al Supremo Consejo Masónico de Cuba, donde platicó con su Soberano Gran Comendador, José Ramón Viñas; y conversó con el Dr. Norberto Quesada, director de la Red de Plantación de Iglesias.

Pero Mike Hammer no solo ha salido de la sede diplomática para conocer la realidad de Cuba, también ha sido anfitrión, ya sea en la embajada o en su residencia, de encuentros con activistas, disidentes y cubanos de a pie.