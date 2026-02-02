Investigación revela donación fantasma de vacunas cubanas a Colombia

Getting your Trinity Audio player ready...

Una investigación del Programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá, cuestionó la veracidad de una donación de vacunas contra la fiebre amarilla anunciada por La Habana a Colombia durante la emergencia sanitaria declarada en abril de 2025 por el gobierno del presidente Gustavo Petro, al concluir que las 2.000 dosis prometidas nunca ingresaron ni se distribuyeron en el país.

El anuncio del donativo fue difundido entonces por medios oficiales cubanos como Granma, Juventud Rebelde y Cubadebate, que lo presentaron como un gesto de solidaridad y fortalecimiento de los vínculos bilaterales. En Colombia, autoridades colombianas ratificaron públicamente la noticia y agradecieron lo que calificaron de “generosa y solidaria donación”.

Sin embargo, el investigador Sergio Ángel, del Programa Cuba Investiga, dijo que una verificación formal ante el Ministerio de Salud y Protección Social contradice esa narrativa.

“Lo que encontramos es sumamente grave: el gobierno cubano anuncia una donación que nunca se materializó y la proyecta a través de su aparato propagandístico como un acto de solidaridad”, afirmó en entrevista con Martí Noticias.

Según su testimonio, el ministerio colombiano respondió que, pese a la aceptación oficial del ofrecimiento el 16 de mayo de 2025, “las vacunas no fueron recibidas ni distribuidas”.

Ángel sostuvo que el silencio institucional posterior generó “una doble desinformación” y advirtió que este tipo de anuncios podría estar “más orientado a influir políticamente que a atender necesidades reales de la población”. El investigador sostiene que su equipo revisa de manera exhaustiva convenios y acuerdos entre ambos países en áreas como salud, hidrocarburos, agricultura y deporte.

El estudio también subraya una contradicción entre la propaganda exterior y la situación sanitaria interna de la isla.

“Cuba enfrenta un déficit estructural de medicinas, vacunas y suministros básicos… aun así, el régimen anuncia donativos para otros países”, cuestionó Ángel, al describir brotes de dengue, zika y chikunguña que afectan a la población cubana.

"La realidad demuestra que no puede garantizar la atención a sus propios ciudadanos. Esta brecha entre discurso y hechos es uno de los hallazgos más importantes de nuestra investigación.", comentó.

La investigación apunta a fallas de transparencia en Colombia. De acuerdo con Ángel, existen indicios de otras operaciones presentadas como cooperación o comercio que no se habrían materializado como se anunciaron, incluidos envíos de arroz y recursos energéticos. “Van a venir más hallazgos… estamos indagando en absolutamente todas las instituciones”, adelantó.