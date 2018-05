Zuckerberg pide perdón en el Parlamento Europeo y admite que "tomará tiempo hacer cambios"

El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, se disculpó este martes ante el Parlamento Europeo por la filtración masiva de datos a por la filtración a Cambridge Analytica.

La disculpa de Zuckerberg es su último intento de atenuar el escándalo que ha sacudido la red social más grande del mundo.

"Ha quedado claro en los últimos años que no hemos hecho lo suficiente para evitar que las herramientas que hemos creado se utilicen también para causar daño", admitió Zuckerberg ante los líderes de los grupos del Parlamento Europeo (PE), y su presidente, Antonio Tajani.

El fundador de Facebook aceptó acudir voluntariamente a la Eurocámara para dar explicaciones, tras la filtración masiva de información a la empresa Cambridge Analytica, semanas después de comparecer en el Senado de Estados Unidos por obligación legal.

La intervención, que iba a ser a puerta cerrada, ha podido seguirse finalmente en directo a través de internet tras las críticas de los grupos de la Izquierda Unitaria Europea, los Verdes y los Socialdemócratas, y la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos.

"Ya sean noticias falsas, interferencia extranjera en elecciones o desarrolladores que usan mal la información de las personas, no tomamos una visión lo suficientemente amplia de nuestras responsabilidades. Eso fue un error, y lo siento", afirmó, en línea con su intervención en la cámara estadounidense.

El empresario que "tomará tiempo hacer los cambios necesarios para salvaguardar" los datos de los usuarios, pero aseguró que se compromete a "hacerlo bien y a realizar las importantes inversiones necesarias para mantener a las personas a salvo".

Antes de la intervención de Zuckerberg, que se someterá al interrogatorio de los líderes de los grupos políticos, Tajani recordó que en mayo de 2019 se celebrarán elecciones europeas en las que más de 440 millones de ciudadanos están llamados a las urnas y expresó la esperanza "que el voto de cada uno de ellos sea libre".

"Por desgracia, el caso de Cambridge Analytica es alarmante. Nuestros ciudadanos merecen una completa y detallada explicación de lo que ha ocurrido", subrayó el político italiano.

La intervención de Zuckerberg en la Eurocámara se produce sólo unos días antes de que entre en vigor en la UE la nueva Regulación General de Protección de Datos (GDPR), que, entre otras cosas, aumenta de forma exponencial las multas a las que se enfrentan las compañías que no la cumplan.

Esta legislación otorgará al ciudadano un mayor control del uso que hagan otros de su información personal, ya que, entre otras medidas, exigirá su consentimiento explícito.

​A continuación, las palabras de Mark Zuckerberg ante la Eurocámara:

Los europeos constituyen una parte grande e increíblemente importante de nuestra comunidad global. Muchos de los valores que los europeos tienen en gran medida son valores que compartimos: desde la importancia de los derechos humanos y la necesidad de la comunidad hasta el amor por la tecnología y todo el potencial que puede aportar.

Siempre nos hemos centrado en todo lo bueno que puede aportar la tecnología y la conexión entre las personas. A medida que Facebook crece, ha ayudado a brindar a las personas de todo el mundo nuevas herramientas para mantenerse conectados con las personas que más les importan.

Después de los recientes ataques terroristas en Berlín y París, Londres y aquí en Bruselas, decenas de miles de personas han utilizado nuestra herramienta de verificación de seguridad para decirle a la gente el amor que están a salvo.

Los refugiados que llegan a Europa están usando Facebook para mantenerse en contacto con sus seres queridos en su país y encontrar nuevas comunidades aquí.

Hay 18 millones de pequeñas empresas aquí en Europa que utilizan Facebook hoy en día, la mayoría gratis. Casi la mitad de ellos dice que han contratado a más personas como resultado de nuestras herramientas.

Pero también ha quedado claro durante los últimos dos años que no hemos hecho lo suficiente para evitar que estas herramientas se utilicen también para causar daños. Y eso se aplica a las noticias falsas, a la interferencia extranjera en las elecciones y a los desarrolladores que usan mal la información de las personas.

No tomamos una visión lo suficientemente amplia de nuestra responsabilidad y eso fue un error. Y lo siento por eso

Va a tomar tiempo analizar todos los cambios que tenemos que hacer aquí. Pero estoy comprometido a obtener este derecho y hacer las inversiones significativas que son necesarias para garantizar la seguridad de las personas.

Por ejemplo, estamos duplicando el número de personas que trabajan en seguridad y seguridad en nuestra empresa a más de 20 mil a fines de este año.

Además de las inversiones que estamos realizando en otras áreas, espero que estas mayores inversiones en seguridad tengan un impacto significativo en nuestra rentabilidad.

Pero quiero ser claro: mantener a las personas a salvo siempre será más importante que maximizar nuestras ganancias.

Hasta ahora hemos investigado miles de aplicaciones y hemos suspendido más de 200.

A medida que trabajamos para proteger la información de las personas, también debemos darles a las personas más control. En el corazón de la nueva ley de protección de datos de Europa, el GDPR, hay tres principios importantes: control, transparencia y responsabilidad. Siempre hemos compartido estos valores y otorgado a las personas la capacidad de controlar qué información comparten y con quién la comparten. Ahora estamos aún más lejos para cumplir con estas reglas de noticias fuertes.

En los próximos 18 meses hay elecciones importantes en todo el mundo, incluidas muchas aquí en Europa, así como para el Parlamento Europeo, los Estados Unidos, Brasil, India e Indonesia.

En 2016, fuimos demasiado lentos para identificar la interferencia rusa en Facebook en las elecciones presidenciales de EE. UU. En ese momento, estábamos más enfocados en tipos más tradicionales de ataques cibernéticos como el phishing y el malware.

No estábamos lo suficientemente preparados para las operaciones de información coordinada de las que ahora somos conscientes. Desde entonces, hemos realizado importantes inversiones operativas para proteger la integridad de las elecciones haciendo que este tipo de ataques sean mucho más difíciles de hacer en Facebook.

Tengo más confianza de que vamos a hacer avanzar este derecho porque ya hemos hecho un mejor trabajo en varias elecciones importantes desde 2016, incluidas las elecciones presidenciales francesas, las elecciones alemanas y las elecciones especiales de Alabam en Estados Unidos el año pasado.

Estamos trabajando con gobiernos y otras compañías tecnológicas para compartir información sobre amenazas en tiempo real. Por ejemplo, en Alemania, antes de las elecciones de 2017, trabajamos directamente con la oficina federal alemana para la seguridad de la información.

También estamos utilizando nuevas tecnologías, incluida AI, para eliminar las cuentas falsas que son responsables de muchas de las noticias falsas, desinformación y malas adiciones que las personas pueden ver en Facebook. En el periodo previo a las elecciones presidenciales francesas de 2017, nuestros sistemas encontraron y eliminaron más de 30,000 cuentas falsas.

Y en las elecciones especiales de Alabama en los EE. UU., Pudimos detectar y eliminar proactivamente cuentas falsas de Macedonia que intentaban diseminar la desinformación.

Muchas noticias falsas tienen una motivación económica, no están motivadas políticamente. Es muy similar al correo electrónico no deseado de esa manera. El libro de jugadas para luchar contra esto es eliminar las formas en que los spammers pueden ganar dinero, así que simplemente van y hacen algo diferente. Entonces, para hacer esto, prohibimos los sitios que regularmente emiten noticias falsas usando nuestros productos de adición para que no puedan ganar dinero con ello.

Estamos haciendo que la publicidad en Facebook sea mucho más transparente.

Una mayor transparencia conducirá a aumentar la responsabilidad y la rendición de cuentas de todos los anunciantes en nuestros sistemas durante las horas extraordinarias.

La seguridad no es un problema que puedas resolver completamente. Contamos con adversarios sofisticados y bien financiados que constantemente.

(EFE)