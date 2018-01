¿Venderá el Real Madrid a Ronaldo?

El Real Madrid está analizando la posibilidad de vender a Cristiano Ronaldo, quien cumplirá 33 años este viernes, 5 de febrero, señala el periodista deportivo de El Nuevo Herald, Pedro J. González.

"El portugués es otro de los que está rompiendo la curva de decrecimiento, es un hecho que ya se acerca su declive y su marcha (...) Su cláusula es de $1000 millones y por menos de $300 dudo que lo vendan, así que es lo normal sería que se quede al menos un par de años más coleccionando títulos y dinero, sabiendo que el Madrid sigue preparando su relevo", afirma González.

El delantero del Real Madrid, acaba de cerrar un año de éxitos, en el que se convirtió en el futbolista con más premios individuales de la historia.

Su amplio palmarés creció el mes pasado con su quinto Balón de Oro, que se sumó a los conseguidos en 2008, 2013, 2014 y 2015, y le permitió igualar al argentino Lionel Messi como el jugador que más veces ha sido distinguido por "France Football" con el galardón.

También cuenta con dos premios "The Best" (2016 y 2017) y un premio al Mejor Jugador del Mundo (2008), todos concedidos por la FIFA; tres premios de Mejor Jugador del Año de la UEFA (2013/14, 2015/16 y 2016/17) y cuatro Botas de Oro (2007/08, 2010/11, 2013/14 y 2014/15).

Además de los reconocimientos a título personal, Ronaldo conquistó en 2017 la Liga española y la Liga de Campeones, y en la actualidad es también campeón de Europa a nivel de selecciones gracias a la victoria conseguida por Portugal en 2016.

"Cristiano tiene contrato con el Real Madrid hasta el 2021, de cumplirlo terminaría con 36 años, y dos años al nivel de Messi compitiendo por el Balón de Oro", indica González.

Menciona a la revista Forbes, que señala que su sueldo está por debajo del de Neymar y Messi, pero sumado a sus contratos de publicidad gracias a sus triunfos con el Madrid, lo convierte por cuarto año consecutivo en el futbolista que más dinero ha ganado anualmente con $93 millones.

"En España hay quien dice que está descontento con su salario y que si no se lo mejoran se va, no por dinero sino por orgullo. Pero el Madrid no está dispuesto a ceder y si apareciese algún equipo dispuesto a pagar una gran suma podrían adelantar su marcha", afirma González.

(Con información de El Nuevo Herald y EFE)