Trump y Starmer firman acuerdo tecnológico y reafirman relación especial entre EEUU y Reino Unido

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump elogió el "vínculo inquebrantable" de EEUU con el Reino Unido este jueves, en una conferencia de prensa en Londres con el primer ministro del país europeo, Keir Starmer, tras firmar un importante acuerdo tecnológico en el segundo día de la visita de estado del presidente estadounidense.

Por su parte, Starmer dijo que hay mucho que celebrar en la relación especial entre los dos países" y recordó que Estados Unidos "es el mayor socio comercial" de Reino Unido.

Tanto Trump como Starmer dijeron haber discutido maneras de aumentar el apoyo de defensa a Ucrania y presionar al presidente ruso, Vladimir Putin, para que acepte un acuerdo de paz.

“La que pensé que sería más fácil sería por mi relación con el presidente Putin, pero me ha decepcionado. Realmente me ha decepcionado”, dijo Trump.

Por su parte, el primer ministro británico criticó a Putin tras la intensificación de los ataques rusos contra Ucrania en las últimas semanas. "¿Estas no son las acciones de alguien que busca la paz?", se cuestionó.

Los líderes también discutieron el conflicto en Gaza, coincidiendo en la necesidad de un acuerdo de paz. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre los países que reconocen un Estado palestino, incluyendo el Reino Unido, Trump dijo que tiene un desacuerdo con el primer ministro británico en ese punto.

Trump anunció, además, que Estados Unidos intenta recuperar la base aérea de Bagram, en Afganistán, que fue la base principal de las fuerzas estadounidenses en ese país tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, hasta su retirada en 2021.

El presidente Trump inició el miércoles su segunda visita de Estado a Reino Unido, donde fue recibido por el rey Carlos III en el castillo de Windsor. El mandatario almorzó con la familia real británica y, posteriormente, junto a su esposa Melania, depositó una corona de flores en la tumba de la reina Isabel II.

En la capilla de San Jorge, junto al presidente, también estuvieron presentes el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; su asesor Stephen Miller, su enviado especial Steve Witkoff, y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.