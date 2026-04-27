Trump rechaza teorías de conspiración sobre ataque en cena de corresponsales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó las teorías de conspiración surgidas tras el ataque armado ocurrido durante la Cena Anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, y defendió la respuesta de las fuerzas de seguridad, en una entrevista concedida al programa 60 Minutes de la cadena CBS.



Durante la conversación con la periodista Norah O’Donnell, Trump calificó como teorías enfermizas las versiones que circularon en redes sociales y que sugerían que el incidente fue un montaje. "Y el 7 de octubre tampoco ocurrió, ni la Segunda Guerra Mundial, ni el Holocausto… sí, lo he oído", respondió con ironía al ser consultado sobre esos rumores.

"Creo que están más enfermos que los estafadores, pero también hay mucho de estafa en eso. No he oído que lo de anoche no haya pasado. Bueno, normalmente tardan un poco más. Suelen esperar dos o tres meses para empezar a decir eso", comentó sobre los rumores mencionados por la periodista.



El presidente estadounidense también se refirió al atacante, identificado por las autoridades como Cole Tomas Allen, a quien describió como una persona "radicalizada" y probablemente "muy enfermo", tras afirmar que había leído un manifiesto atribuido al sospechoso.

Trump señaló que familiares del agresor habrían alertado previamente a la policía sobre su comportamiento.



Trump relató además cómo vivió los momentos posteriores al ataque, ocurrido el sábado por la noche en el hotel Washington Hilton, y afirmó que en un primer momento pensó que el estruendo se debía a un accidente menor. Dijo no haberse sentido preocupado y elogió la actuación del Servicio Secreto, al que calificó de "muy profesional" por neutralizar rápidamente la amenaza.



La entrevista incluyó un momento de tensión cuando O’Donnell leyó fragmentos del manifiesto del atacante que contenían graves acusaciones. Trump reaccionó con enojo, negó categóricamente los señalamientos y reprochó a la periodista haber leído esas palabras en el programa, insistiendo en que se trataba de "basura escrita por una persona enferma".



El ataque obligó a suspender la tradicional cena y a evacuar al presidente, a la primera dama Melania Trump, al vicepresidente JD Vance y a otros funcionarios. Las autoridades federales continúan investigando el caso.