Trump defiende construcción de salón de baile seguro en la Casa Blanca tras intento de atentado

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El presidente Donald Trump defendió la construcción urgente de un nuevo salón de baile de alta seguridad en los terrenos de la Casa Blanca, al afirmar que un incidente ocurrido el sábado, durante un evento nocturno en el que se encontraba presente junto a la primera dama y varios miembros de su gabinete, demuestra la necesidad de contar con ese tipo de instalación dentro del complejo presidencial.



En un mensaje publicado en Truth Social, Trump sostuvo que “lo ocurrido anoche es precisamente la razón” por la que las Fuerzas Armadas, el Servicio Secreto, las fuerzas del orden y “todos los presidentes de los últimos 150 años” han respaldado la edificación de un gran salón de baile seguro en la residencia presidencial.

En su publicación, Trump aseguró que el incidente en el hotel Washington Hilton, donde se celebraba la cena anual de la Asociación de corresponsales de la Casa Blanca, no habría ocurrido si ya estuviera en funcionamiento el salón de baile “de alto secreto militar” que, afirmó, se encuentra actualmente en construcción.

El presidente estadounidense destacó que la instalación contará con los más altos estándares de seguridad, no tendrá habitaciones en plantas superiores por donde puedan ingresar personas no autorizadas y estará ubicada dentro del perímetro del que calificó como “el edificio más seguro del mundo”.

En una conferencia de prensa tras el incidente, en la noche del sábado, Trump se ya había referido a la necesidad de reforzar la seguridad en instalaciones clave, mencionando las mejoras proyectadas para la Casa Blanca que incluyen protección contra drones y vidrios antibalas. “Por eso el Servicio Secreto y los militares lo están exigiendo”, declaró.



En el post de este domingo en Truth Social, Trump criticó una demanda judicial que, según indicó, busca frenar el proyecto.



“La ridícula demanda por el salón de baile, interpuesta por una mujer que paseaba a su perro y que carece por completo de legitimación para presentarla, debe ser retirada de inmediato. ¡Nada debe interferir con su construcción, que se mantiene dentro del presupuesto y está muy adelantada!”, escribió el presidente de EEUU.

Foto Galería: Imágenes del incidente de seguridad en la cena de corresponsales de la Casa Blanca La Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca fue interrumpida por disparos, provocando la evacuación de emergencia del presidente Donald Trump, el vicepresidente JD Vance y la primera dama Melania Trump.













En una entrevista con el programa "The Sunday Briefing", de Fox News, Trump dijo que el atacante es "un hombre enfermo cuando lees su manifiesto", una situación de la que su familia estaba al tanto. Añadió que el sospechoso de atentado acumulaba "mucho odio" desde hacía tiempo.

Mientras, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, lamentó en un post en X que lo que se suponía que sería una noche divertida en la cena de corresponsales, con el presidente Trump contando chistes y celebrando la libertad de expresión, se convirtiera en un momento “secuestrado por un individuo depravado y desequilibrado que buscaba asesinar al presidente y matar a tantos altos funcionarios de la administración Trump como fuera posible”.

Leavitt contó en el post que permaneció junto a Trump y la primera dama tras bambalinas, después de que el Servicio Secreto los evacuara rápidamente. “El presidente Trump fue verdaderamente valiente, pero como dijo anoche, esta violencia política debe terminar”.



La vocera de la Casa Blanca agradeció a las fuerzas del orden por mantener a salvo a todos, especialmente al agente del Servicio Secreto que recibió un disparo en el pecho al actuar de inmediato para neutralizar al atacante.