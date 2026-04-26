Evacúan al presidente Trump de la cena de corresponsales de la Casa Blanca por incidente de seguridad

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Durante la noche de este sábado, la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca se transformó en un escenario de caos y máxima tensión. El presidente Donald Trump, el vicepresidente JD Vance y la primera dama Melania Trump fueron evacuados de emergencia del escenario principal tras escucharse una serie de estallidos que múltiples testigos identificaron como disparos.

El incidente ocurrió apenas unos minutos después de que comenzara el evento en el hotel Washington Hilton, provocando una respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad.

“Menuda noche en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido, y yo he recomendado que ‘DEJEMOS QUE EL ESPECTÁCULO CONTINÚE’, pero me guiaré completamente por las fuerzas del orden. Ellos tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la velada será muy distinta a la que teníamos planeada, y simplemente tendremos que volver a hacerlo", escribió en Truth Social el presidente Trump.

Agentes del Servicio Secreto irrumpieron en el salón con armas largas al grito de "¡Se han producido disparos!", ordenando a los más de 2,000 asistentes que se arrojaran al suelo para protegerse.

En medio de la confusión, el gabinete presidencial, incluyendo a figuras como Marco Rubio y Pete Hegseth, fue retirado del recinto bajo estrictos protocolos de seguridad hacia un lugar no revelado.

De acuerdo con los últimos informes proporcionados por fuentes de la administración a la cadena CNN, tanto el presidente como el vicepresidente se encuentran a salvo y fuera de peligro.

El presidente Trump informó en un segundo post en Truth Social que la Primera Dama, así como el Vicepresidente y todos los miembros del Gabinete, se encontraban en perfecto estado, al tiempo que anunció una conferencia de prensa desde la Casa Blanca.



"Nos dirigiremos a ustedes dentro de media hora. He conversado con todos los representantes a cargo del evento, y lo reprogramaremos en un plazo de 30 días", señaló.

Hasta este momento, las autoridades no han confirmado heridos entre los invitados, aunque el hotel permanece bajo un cierre total de seguridad y cuenta con la presencia de la Guardia Nacional reforzando el perímetro.

La situación se mantiene como una noticia en desarrollo mientras el Servicio Secreto trabaja para asegurar el edificio.

Reportes preliminares sugieren que el presunto autor de las detonaciones podría haber sido interceptado en el vestíbulo del hotel, aunque se espera un comunicado oficial que aclare la naturaleza exacta del ataque y el estado de la investigación.



(Noticia en desarrollo)