Trump condena ataque armado en cena de corresponsales y llama a reforzar la seguridad

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El presidente Donald Trump condenó este sábado un incidente de seguridad ocurrido durante la Cena Anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca donde un individuo armado intentó irrumpir a través de un punto de control.

Desde el podio de la Casa Blanca, Trump destacó en una conferencia de prensa tras el suceso la valentía de los agentes del Servicio Secreto y confirmó que uno de los oficiales resultó herido, aunque su chaleco antibalas le salvó la vida.

“Un hombre cargó contra un punto de control armado con múltiples armas y fue neutralizado por miembros muy valientes del Servicio Secreto. Un oficial recibió un disparo, pero el chaleco cumplió su función. Acabo de hablar con él y se encuentra bien”, afirmó Trump durante su intervención en el evento, que reúne tradicionalmente a la prensa y a políticos de ambos partidos.

El presidente estadounidense calificó lo ocurrido como un acto de violencia de un “matón que atacó nuestra Constitución” y resaltó que el incidente unificó a los presentes. “Este era un evento dedicado a la libertad de expresión. De cierta manera, lo ocurrido nos unificó”, señaló.

Trump informó que, en un ejercicio de transparencia, ordenó la difusión de un video que muestra tanto la agresión como la respuesta de las fuerzas de seguridad. “He ordenado que se publique la grabación que muestra la violencia de este sujeto y cómo actuaron rápidamente las fuerzas del orden en nombre de nuestro país”, explicó.

Asimismo, el presidente Trump vinculó el incidente con la necesidad de reforzar la seguridad en instalaciones clave, mencionando las mejoras proyectadas para la Casa Blanca que incluyen protección contra drones y vidrios antibalas. “Por eso el Servicio Secreto y los militares lo están exigiendo”, declaró.

"A la luz de los acontecimientos de esta noche, pido a todos los estadounidenses que se comprometan nuevamente, de todo corazón, a resolver nuestras diferencias pacíficamente", dijo el presidente.

Foto Galería: Imágenes del incidente de seguridad en la cena de corresponsales de la Casa Blanca La Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca fue interrumpida por disparos, provocando la evacuación de emergencia del presidente Donald Trump, el vicepresidente JD Vance y la primera dama Melania Trump.













El agresor será acusado de utilizar un arma de fuego durante un delito violento y de agredir a un agente federal con un arma peligrosa, declaró Jeanine Pirro, fiscal federal del Distrito de Columbia.

La alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, señaló que las autoridades no tienen motivos para creer que haya habido alguien más involucrado. El jefe interino de la policía de Washington, D. C., Jeffery Carroll, dijo a periodistas que hasta el momento todo parece indicar que el tirador actuó solo.

"No puedo creer lo laxa que fue la seguridad en la cena de los corresponsales de la Casa Blanca de esta noche. Al entrar, nadie me pidió inspeccionar visiblemente mi entrada ni me solicitó mi identificación con fotografía. Lo único que había que hacer era mostrar brevemente lo que parecía ser una entrada, y con eso les bastaba", señaló en un post en X con imágenes del incidente la directora ejecutiva adjunta de la Agencia de Medios Globales de EEUU (USAGM), Kari Lake.